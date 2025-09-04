Уход за кожей перед и после перелёта: полный гайд

Самолёт — не спа, а настоящий стресс-тест для кожи. Влажность воздуха на борту опускается до 10–20%, что сравнимо с условиями в пустыне. В ответ кожа теряет влагу, становится тусклой, появляются заломы, шелушение и ощущение стянутости.
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
И это ещё не всё. Замкнутая атмосфера, перепады давления и циркуляция кондиционированного воздуха — идеальная буря для обострения акне, розацеа и дерматита. Добавьте сюда кофе, вино и обезвоживающий эффект — и получите полный бьюти-кризис.
Перед взлётом: подготовьте кожу к высоте
Увлажнение за сутки до рейса — наносите плотный крем с гиалуроновой кислотой или керамидом.
Избегайте агрессивных процедур за день-два до вылета: никаких пилингов и ретинола.
Минимализм в косметике: чем меньше слоёв, тем легче коже адаптироваться.
Во время полёта: мини-ритуал спасения
Возьмите в салон миниатюры термальной воды, сыворотки с пантенолом и нежного бальзама для губ.
Избегайте макияжа — пусть кожа дышит.
Пейте воду, и не один глоток — по стакану каждые 30–40 минут.
После приземления: реанимация кожи
Сделайте увлажняющую маску на тканевой или гелевой основе.
Добавьте сыворотку с ниацинамидом или витамином C для сияния.
Верните коже липидный барьер с помощью масла или крема с скваланом.
Ваш чемодан может быть в порядке, но кожа — не всегда. Ухаживая за собой до, во время и после перелёта, вы не только сохраните свежесть, но и избавитесь от постоянных постполетных SOS-сигналов. Ваше сияние должно путешествовать вместе с вами — без пересадок!
