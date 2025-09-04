Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены в гостиницах рванули вверх: готовимся к рекордным тратам в бархатный сезон
Как избавиться от авиационного живота? Простые упражнения для комфортного полёта
Слабое зрение сдаёт позиции: эта ягода работает на сетчатку сильнее аптечных капель
Шетландские пони испаряются в воздухе: версия о морских орлах потрясла Шотландию
Москва слезам не верит: Диана Пожарская рассказала о сходстве своей судьбы с героиней фильма
3 тонны бронзы и 7 веков забвения: раскрыта правда о происхождении венецианского льва
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Буксировка или эвакуатор: что выбрать владельцу машины с автоматом, чтобы не угробить коробку
Активация ягодиц — красивая сказка фитнеса: правда об упражнениях, которые не нужны

Уход за кожей перед и после перелёта: полный гайд

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Самолёт — не спа, а настоящий стресс-тест для кожи. Влажность воздуха на борту опускается до 10–20%, что сравнимо с условиями в пустыне. В ответ кожа теряет влагу, становится тусклой, появляются заломы, шелушение и ощущение стянутости.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

И это ещё не всё. Замкнутая атмосфера, перепады давления и циркуляция кондиционированного воздуха — идеальная буря для обострения акне, розацеа и дерматита. Добавьте сюда кофе, вино и обезвоживающий эффект — и получите полный бьюти-кризис.

Перед взлётом: подготовьте кожу к высоте

  • Увлажнение за сутки до рейса — наносите плотный крем с гиалуроновой кислотой или керамидом.
  • Избегайте агрессивных процедур за день-два до вылета: никаких пилингов и ретинола.
  • Минимализм в косметике: чем меньше слоёв, тем легче коже адаптироваться.

Во время полёта: мини-ритуал спасения

  • Возьмите в салон миниатюры термальной воды, сыворотки с пантенолом и нежного бальзама для губ.
  • Избегайте макияжа — пусть кожа дышит.
  • Пейте воду, и не один глоток — по стакану каждые 30–40 минут.

После приземления: реанимация кожи

  • Сделайте увлажняющую маску на тканевой или гелевой основе.
  • Добавьте сыворотку с ниацинамидом или витамином C для сияния.
  • Верните коже липидный барьер с помощью масла или крема с скваланом.

Ваш чемодан может быть в порядке, но кожа — не всегда. Ухаживая за собой до, во время и после перелёта, вы не только сохраните свежесть, но и избавитесь от постоянных постполетных SOS-сигналов. Ваше сияние должно путешествовать вместе с вами — без пересадок!

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Военные новости
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Последние материалы
Москва слезам не верит: Диана Пожарская рассказала о сходстве своей судьбы с героиней фильма
3 тонны бронзы и 7 веков забвения: раскрыта правда о происхождении венецианского льва
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Не только газопроводы: Россия намерена развивать СПГ-проекты с Китаем
Буксировка или эвакуатор: что выбрать владельцу машины с автоматом, чтобы не угробить коробку
Активация ягодиц — красивая сказка фитнеса: правда об упражнениях, которые не нужны
Нут творит чудеса: всего 7 ингредиентов и 5 минут — этот салат станет вашим фаворитом навсегда
Нам такое не надо: Успенская внезапно прогнала жениха дочери и объяснила свой поступок
Ботокс и застывшее лицо: мифы, правда и советы косметолога
Кошка объявила войну вашим ногам: что стоит за внезапными атаками из-под дивана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.