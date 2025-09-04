Правила использования кератиновых масок, чтобы волосы не пострадали

Если ваши волосы стали ломкими, сухими и выглядят, будто пережили бурю, кератиновая маска звучит как волшебное спасение. И недаром — кератин заполняет повреждения, выравнивает структуру, придаёт блеск. Но есть нюанс: передозировка полезным компонентом может сыграть злую шутку.
Парадокс, но переизбыток кератина делает волосы не лучше, а хуже. Локоны становятся тяжёлыми, тусклыми, быстро пачкаются и теряют объём. Визуально это похоже на эффект грязной головы, даже если вы только что её вымыли. Всё потому, что белок уплотняет структуру до предела и не даёт волосам «дышать».
Салоны рекомендуют использовать маски с кератином не чаще одного раза в неделю. Если вы делаете это чаще, особенно при жирной коже головы или тонких волосах — ждите эффект перегруза. Альтернатива? Чередуйте кератин с увлажняющими и питательными средствами, а шампунь выбирайте мягкий и бессульфатный.
После профессионального кератинового выпрямления — уход должен быть деликатным
Кератин — мощный союзник, если вы умеете с ним дружить. Слушайте свои волосы: если они стали тяжёлыми и безжизненными, возможно, пора взять паузу. Правильный ритм в уходе — и блеск, и сила останутся с вами надолго.
Уточнения
Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.
