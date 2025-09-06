Гонка за идеальной кожей вдохновляет и манит — но ошибки оставляют следы быстрее морщин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Красота и стиль

Процесс старения кожи невозможно полностью остановить, но его можно значительно замедлить, избегая распространенных ошибок. Косметолог Анастасия Соколова выделяет три ключевые ошибки, которые способствуют преждевременному старению.

Женщина с ухоженной кожей лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с ухоженной кожей лица

1. Пренебрежение SPF-защитой

Отказ от солнцезащитных средств — самая серьезная ошибка. УФ-лучи не только вызывают пигментацию, но и разрушают коллагеново-эластиновый каркас кожи, приводя к:

  • Преждевременным морщинам
  • Дряблости кожи
  • Пигментным пятнам

Использовать SPF-средства необходимо круглый год, а не только в летний период, подчёркивает Газета.Ru.

2. Неоправданное увлечение фейсфитнесом

В отличие от скелетных мышц, мимическая мускулатура прикреплена одним концом к коже, что делает её "прокачку" не только бесполезной, но и вредной.

Последствия:

  • Усиление существующих морщин
  • Появление новых заломов
  • Потеря эластичности кожи

3. Злоупотребление филлерами

Чрезмерное использование филлеров для создания "скул Джоли" или "яблочек молодости" приводит к:

  • гиперкоррекции и одутловатости
  • растяжению кожи
  • ускорению возрастных изменений
  • отёкам и неестественному виду

Рекомендации специалиста для поддержания молодости кожи

Для сохранения молодости кожи важно придерживаться сбалансированного подхода: регулярно использовать SPF-защиту, выбирать доказанные косметологические методики и избегать крайностей в процедурах омоложения. Профессиональный уход должен быть умеренным и учитывать индивидуальные особенности кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
