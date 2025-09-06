Гонка за идеальной кожей вдохновляет и манит — но ошибки оставляют следы быстрее морщин

Процесс старения кожи невозможно полностью остановить, но его можно значительно замедлить, избегая распространенных ошибок. Косметолог Анастасия Соколова выделяет три ключевые ошибки, которые способствуют преждевременному старению.
Отказ от солнцезащитных средств — самая серьезная ошибка. УФ-лучи не только вызывают пигментацию, но и разрушают коллагеново-эластиновый каркас кожи, приводя к:
Использовать SPF-средства необходимо круглый год, а не только в летний период, подчёркивает Газета.Ru.
В отличие от скелетных мышц, мимическая мускулатура прикреплена одним концом к коже, что делает её "прокачку" не только бесполезной, но и вредной.
Чрезмерное использование филлеров для создания "скул Джоли" или "яблочек молодости" приводит к:
Для сохранения молодости кожи важно придерживаться сбалансированного подхода: регулярно использовать SPF-защиту, выбирать доказанные косметологические методики и избегать крайностей в процедурах омоложения. Профессиональный уход должен быть умеренным и учитывать индивидуальные особенности кожи.
Уточнения
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
