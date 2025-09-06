Гонка за идеальной кожей вдохновляет и манит — но ошибки оставляют следы быстрее морщин

Процесс старения кожи невозможно полностью остановить, но его можно значительно замедлить, избегая распространенных ошибок. Косметолог Анастасия Соколова выделяет три ключевые ошибки, которые способствуют преждевременному старению.

1. Пренебрежение SPF-защитой

Отказ от солнцезащитных средств — самая серьезная ошибка. УФ-лучи не только вызывают пигментацию, но и разрушают коллагеново-эластиновый каркас кожи, приводя к:

Преждевременным морщинам

Дряблости кожи

Пигментным пятнам

Использовать SPF-средства необходимо круглый год, а не только в летний период, подчёркивает Газета.Ru.

2. Неоправданное увлечение фейсфитнесом

В отличие от скелетных мышц, мимическая мускулатура прикреплена одним концом к коже, что делает её "прокачку" не только бесполезной, но и вредной.

Последствия:

Усиление существующих морщин

Появление новых заломов

Потеря эластичности кожи

3. Злоупотребление филлерами

Чрезмерное использование филлеров для создания "скул Джоли" или "яблочек молодости" приводит к:

гиперкоррекции и одутловатости

растяжению кожи

ускорению возрастных изменений

отёкам и неестественному виду

Рекомендации специалиста для поддержания молодости кожи

Для сохранения молодости кожи важно придерживаться сбалансированного подхода: регулярно использовать SPF-защиту, выбирать доказанные косметологические методики и избегать крайностей в процедурах омоложения. Профессиональный уход должен быть умеренным и учитывать индивидуальные особенности кожи.

