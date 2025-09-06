Минеральный дезодорант: натуральная защита или пустышка? Разбираем плюсы и минусы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Главное преимущество натуральных дезодорантов перед традиционными антиперспирантами — их безопасность и физиологичность. Об этом рассказала эксперт и продакт-менеджер бренда VOIS Алина Колмакова.

Девушка наносит антиперспирант
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит антиперспирант

В отличие от средств, блокирующих потоотделение, минеральные дезодоранты не нарушают естественные процессы кожи, а лишь предотвращают появление неприятного запаха, отметила специалист.

Ключевые особенности минеральных дезодорантов

  • На 100% состоят из алунита — природного вулканического минерала.
  • Не блокируют потовые железы, а подавляют рост бактерий.
  • Гипоаллергенны и не оставляют следов на одежде.
  • Подходят для чувствительной кожи.
  • Экономичны (одного стика хватает на год+).
  • Экологичны — минимальная упаковка и отходы.

Ограничения при использовании минеральных дезодорантов

Не рекомендуются людям с гипергидрозом (повышенным потоотделением), а также на поврежденную или раздраженную кожу сразу после бритья, напоминает Газета.Ru.

Правила использования

  1. Увлажнить кристалл или кожу подмышек.
  2. Легко провести по обрабатываемой зоне.
  3. Промыть и просушить дезодорант после каждого применения.
  4. Хранить в сухом месте.

Дополнительные возможности

Минеральный кристалл можно использовать как натуральный антисептик для мелких ран и раздражений после бритья — он обладает подсушивающим и успокаивающим действием.

Важно понимать: натуральные дезодоранты контролируют запах, но не уменьшают объем потоотделения. Это делает их идеальным выбором для ежедневного использования при нормальной активности, но может быть недостаточно эффективным при интенсивных физических нагрузках или в жаркую погоду.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
