Минеральный дезодорант: натуральная защита или пустышка? Разбираем плюсы и минусы

Главное преимущество натуральных дезодорантов перед традиционными антиперспирантами — их безопасность и физиологичность. Об этом рассказала эксперт и продакт-менеджер бренда VOIS Алина Колмакова.

В отличие от средств, блокирующих потоотделение, минеральные дезодоранты не нарушают естественные процессы кожи, а лишь предотвращают появление неприятного запаха, отметила специалист.

Ключевые особенности минеральных дезодорантов

На 100% состоят из алунита — природного вулканического минерала.

Не блокируют потовые железы, а подавляют рост бактерий.

Гипоаллергенны и не оставляют следов на одежде.

Подходят для чувствительной кожи.

Экономичны (одного стика хватает на год+).

Экологичны — минимальная упаковка и отходы.

Ограничения при использовании минеральных дезодорантов

Не рекомендуются людям с гипергидрозом (повышенным потоотделением), а также на поврежденную или раздраженную кожу сразу после бритья, напоминает Газета.Ru.

Правила использования

Увлажнить кристалл или кожу подмышек. Легко провести по обрабатываемой зоне. Промыть и просушить дезодорант после каждого применения. Хранить в сухом месте.

Дополнительные возможности

Минеральный кристалл можно использовать как натуральный антисептик для мелких ран и раздражений после бритья — он обладает подсушивающим и успокаивающим действием.

Важно понимать: натуральные дезодоранты контролируют запах, но не уменьшают объем потоотделения. Это делает их идеальным выбором для ежедневного использования при нормальной активности, но может быть недостаточно эффективным при интенсивных физических нагрузках или в жаркую погоду.

