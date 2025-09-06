Минеральный дезодорант: натуральная защита или пустышка? Разбираем плюсы и минусы

Главное преимущество натуральных дезодорантов перед традиционными антиперспирантами — их безопасность и физиологичность. Об этом рассказала эксперт и продакт-менеджер бренда VOIS Алина Колмакова.
В отличие от средств, блокирующих потоотделение, минеральные дезодоранты не нарушают естественные процессы кожи, а лишь предотвращают появление неприятного запаха, отметила специалист.
Не рекомендуются людям с гипергидрозом (повышенным потоотделением), а также на поврежденную или раздраженную кожу сразу после бритья, напоминает Газета.Ru.
Минеральный кристалл можно использовать как натуральный антисептик для мелких ран и раздражений после бритья — он обладает подсушивающим и успокаивающим действием.
Важно понимать: натуральные дезодоранты контролируют запах, но не уменьшают объем потоотделения. Это делает их идеальным выбором для ежедневного использования при нормальной активности, но может быть недостаточно эффективным при интенсивных физических нагрузках или в жаркую погоду.
Уточнения
Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
