Корейский бьюти-ритуал пробуждает кожу: два шага, после которых вечерний уход уже не будет прежним

Моя семья » Красота и стиль

Термин "двойное очищение" прочно закрепился в бьюти-лексиконе и уже перестал быть экзотикой. Суть проста: сначала макияж и SPF растворяют маслом или бальзамом, затем кожу умывают мягким средством на водной основе. Метод пришёл из азиатских бьюти-ритуалов, но отлично адаптируется к нашему климату и ритму жизни. Ниже — разобранный по полочкам гид: кому это нужно, как подобрать формулы под тип кожи, какие ошибки портят результат и как встроить два шага в ежедневный уход без раздражений.

Девушка умывается пенкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка умывается пенкой

Почему одного средства часто недостаточно

Декоративная косметика, устойчивые тинты, праймеры, пигментированные помады, водостойкая тушь и особенно современные солнцезащитные фильтры создают на поверхности кожи сложный "коктейль" из жировых и плёночных компонентов. Обычный гель для умывания справляется с водорастворимыми загрязнениями (потом, солями, частями пыли), но не всегда эффективно "снимает" плотные масляные и силиконовые текстуры. В результате:

  • повышается риск забитых пор и тусклого тона;
  • активные средства вечернего ухода хуже проникают;
  • барьер кожи испытывает хронический стресс от чрезмерного трения и пересушивания.

Два шага решают задачу мягче и точнее: масло растворяет жирорастворимые компоненты, а водная фаза смывает их остатки вместе с потом и пылью, не сдирая защитную гидролипидную мантию.

Кому особенно показано двойное очищение

  • Тем, кто ежедневно пользуется SPF и/или стойким макияжем.
  • Жителям крупных городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.
  • Обладателям комбинированной и жирной кожи при склонности к чёрным точкам (при условии правильных формул).
  • Тем, кто применяет плотные уходовые кремы на ночь: остатки ночных средств тоже стоит аккуратно убирать.

Если вы не краситесь и наносите лёгкий SPF зимой, можно ограничиться одним мягким очищающим средством — но в дни с макияжем лучше возвращаться к двум шагам.

Шаг 1: масло, бальзам или крем-демакияж

Как это работает

  • Масляная фаза "подхватывает" жирорастворимые частицы макияжа, себум и плёнки SPF. При контакте с тёплой водой современные балансы эмульгируют в молочко и легко смываются.

Как выбрать

  • Нормальная/сухая кожа: питательные масла (миндаль, сквалан, овёс, ши). Текстуры — бальзамы или густые масла.
  • Комбинированная/жирная кожа: лёгкие гидрофильные масла и бальзамы без комедогенных отдушек и с эмульгаторами, которые полностью смываются, не оставляя плёнки.
  • Чувствительная/реактивная кожа: минималистичный состав без отдушек и красителей; ищите упоминание "ophthalmologist tested", если снимаете тушь.

Техника нанесения

  • Нанесите средство сухими руками на сухое лицо. Не торопясь, в течение 45-60 секунд мягко массируйте кожу, подушечками пальцев — зону Т, брови, ресницы. Смачивайте руки тёплой водой, эмульгируйте до молочка и тщательно смойте. Трение ватными дисками вокруг глаз сведите к минимуму — пальцы деликатнее.

Шаг 2: мягкое очищение на водной основе

Задача

  • Снять остатки масла, пот, соли и водорастворимые загрязнения, сохранить pH и барьер.

Как выбрать

  • Гели/пенки с мягкими ПАВ (кокамидопропилбетаин, глюкозиды) и pH в диапазоне ~5,0-5,5.
  • Крем-клинзеры или гели-кремы для сухой и чувствительной кожи.
  • Формулы без SLS/SLES и агрессивных спиртов, чтобы не пересушивать.

Мылить "до скрипа" не нужно: ощущение "скрипа" — признак повреждённого липидного слоя, а не сверхчистоты. Время контакта — 30-40 секунд, смывать тёплой (не горячей) водой.

Частые ошибки и как их избежать

  • Слишком горячая вода усиливает трансэпидермальную потерю влаги и покраснение — выбирайте комфортно тёплую.
  • Трение ватными дисками вместо массажа пальцами — больше микротравм, меньше эффективности.
  • Суровые ПАВ и высокощёлочные средства ломают барьер, провоцируя стянутость и реактивность.
  • Чрезмерное усердие: два шага утром и вечером + скрабы/кислоты — прямой путь к раздражению. Большинству достаточно двойного очищения вечером, а утром — одного мягкого средства или просто вода, если кожа переносит.
  • Не смывать масло до конца - ощущение плёнки и риск тусклости. Эмульгируйте тщательно, уделяя внимание линии роста волос и крыльям носа.

Как встроить в вечерний уход

  • Очищение 1 (масло/бальзам)
  • Очищение 2 (гель/крем)
  • Небольшая пауза: промокните кожу полотенцем (не трите), оставив её чуть влажной
  • Лосьон/тоник-эссенция по потребностям: увлажняющие (глицерин, гиалуроновая кислота, бетаин), успокаивающие (пантенол, аллантоин, центелла)
  • Сыворотка/крем (ретиноиды, ниацинамид, пептиды — по задачам и переносимости)
  • Крем для зоны вокруг глаз - опционально

Двойное очищение повышает эффективность вечерних активов: на чистой, ровно увлажнённой поверхности они работают лучше и мягче.

Под тип кожи: точечные подсказки

Жирная и комбинированная

  • Лёгкие гидрофильные масла, затем гели с мягкими ПАВ. Опционально — кислоты низкой концентрации 2-3 раза в неделю (PHA или миндальная), но не в один вечер с ретиноидами.

Сухая и зрелая

  • Пластичные бальзамы без спиртов, крем-клинзеры; после умывания — лосьоны с аминокислотами, керамидами, скваланом. Внимание к температуре воды и длительности умывания: меньше — лучше.

Чувствительная/реактивная, склонная к розацеа

  • Гипоаллергенные формулы без отдушек, минимум ПАВ, отсутствие ментола/эвкалипта. Аккуратная, короткая техника, тёплая вода. Если есть активное обострение, обсудите режим с дерматологом — иногда допустим "полуторный" вариант: бальзам → мягкий крем-клинзер через день.

Макияж глаз и губ: отдельные нюансы

Водостойкую тушь и тинты губ проще сначала "размочить" масляной фазой: нанесите каплю на закрытые веки/губы, подержите 10-15 секунд, затем мягкими движениями "растворите" пигмент. Так вы минимизируете потерю ресниц и микротрещины.

Вопросы, которые задают чаще всего

Делать ли двойное очищение утром

  • Обычно нет: достаточно одного мягкого средства или воды. Исключение — ночные плотные бальзамы/окклюзивные маски или жирная кожа в жарком климате.

Можно ли заменить первый шаг мицеллярной водой

  • Для лёгкого макияжа — да, если вы обязательно смываете мицеллы водой или вторым средством. Мицеллярка — это тоже ПАВ; оставлять её на коже не стоит.

Подходят ли натуральные растительные масла из кухни

  • Лучше — специализированные гидрофильные формулы, которые гарантированно эмульгируют и смываются без остатка. Кулинарные масла часто плохо удаляются и могут оставлять плёнку.

Совместимы ли кислоты и ретинол с двойным очищением

  • Да, если барьер в порядке. Главное — не перегружать: активы вносите постепенно, следите за ощущениями, при сухости снижайте частоту кислот или выбирайте PHA.

Что даёт регулярность

  • чище и ровнее тон, меньше чёрных точек и микрокомедонов;
  • мягкое осветление за счёт деликатного удаления плёнок и налёта загрязнений;
  • более спокойная кожа: меньше "стресса" от трения, меньше воспалительных реакций;
  • лучшая отдача от последующего ухода и мягкое антивозрастное действие за счёт поддержания барьера.

Мини-чек-лист на вечер

  • Макияж и SPF есть? Делайте два шага.
  • Вода тёплая, не горячая.
  • Масляную фазу эмульгируйте до молочка.
  • Второй шаг — мягкий, с pH 5-5,5.
  • Не трите: промокайте.
  • Закройте очищение увлажняющим лосьоном/эссенцией.

Ориентируйтесь на ощущения: после умывания кожа спокойная, чистая, без скрипа и покраснений — значит, формулы и техника подобраны верно.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
