Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Цены на продукты могут рухнуть: в Госдуме готовят закон о снижении НДС
Секрет похудения: одно упражнение заменит целый час на беговой дорожке
Тайланд сражается с иностранным бизнесом: 857 случаев мошенничества за 9 месяцев
Золотистые, с корочкой и без капли лишнего жира: чебуреки, которые не стыдно подать даже президенту
Кошмар без сна: дрожь в ногах удар по мозгу — скрытая угроза ночного отдыха
Именно этот жест заставит любую кошку подойти к вам: работает лучше кис-кис
Мама в ловушке: Ида Галич рассказала, как она разрывается между сыном и дочкой
Ручная стирка без лишних усилий: как продлить жизнь вещам на годы

Заброшенный прибор из 2000-х возвращается: он делает тонкие волосы гуще без салона

3:08
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы — не приговор для причёсок без формы и жизни. При грамотном выборе стрижки и правильных бьюти-инструментов даже самые "паутинные" пряди могут выглядеть густыми и упругими. Осенью 2025 года возвращается метод, который когда-то был хитом на дискотеках начала нулевых: тот самый утюжок для гофре.

Перхоть
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Перхоть

Почему длина имеет значение

Многие женщины уверены: чем длиннее волосы, тем объёмнее они смотрятся. На самом деле у тонких волос действует обратное правило. Из-за веса длина тянет пряди вниз, и они теряют форму. Поэтому стилисты советуют ограничиться максимум длиной до плеч.

Оптимальный выбор:

  • каре с удлинением к лицу - подчёркивает овал и придаёт форму;
  • ровный боб или асимметричный вариант - визуально утолщает пряди;
  • короткие стрижки с длинной чёлкой - добавляют динамики.

Многослойные стрижки на тонких волосах выглядят невыигрышно: они не создают лёгкости, а наоборот, подчёркивают редкость волос.

Лучшие короткие стрижки для объёма

  • Асимметричное каре: простое движение — перекинуть волосы на другую сторону — и укладка уже смотрится пышнее.
  • Классический боб: универсальная форма, которая остаётся в тренде.
  • Пикси и её вариации: классическая пикси открывает скулы, трикси мягче и длиннее, а каре под пажа напоминает стиль принцессы Дианы.

Эти варианты хороши тем, что требуют минимум укладки, а волосы даже при тонкой структуре не теряют объём.

Если хочется оставить длину

Не все готовы решиться на короткую стрижку. В таком случае стоит помнить:

  • оптимальная длина — до плеч;
  • ровный срез важнее всего, иначе кончики будут выглядеть редкими;
  • идеальный способ добавить густоты — пляжные волны, которые визуально утолщают пряди и создают эффект "много волос".

Инструмент из прошлого, который снова в моде

В начале 2000-х почти каждая девушка держала дома креп-утюжок. Сегодня он возвращается — но в более компактной и деликатной версии.

Современный лайфхак: не нужно гофрировать волосы целиком. Достаточно слегка пройтись прибором по прядям у корней, оставив верхние волосы гладкими. Объём получается естественным, а причёска держит форму дольше.

Чтобы результат сохранился, можно добавить немного пудры для прикорневого объёма. Но главное правило — термозащита перед укладкой. Это защитит тонкие волосы от повреждений и сохранит их здоровый блеск.

Уход, который поддерживает объём

  • используйте лёгкие шампуни без силиконов, которые не утяжеляют волосы;
  • выбирайте кондиционер только для кончиков, избегая прикорневой зоны;
  • делайте укладку с брашингом — приподнимая волосы от корней горячим воздухом.

Главное — помнить о защите волос и минималистичном уходе, который не перегружает пряди.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Цены на продукты могут рухнуть: в Госдуме готовят закон о снижении НДС
Секрет похудения: одно упражнение заменит целый час на беговой дорожке
Тайланд сражается с иностранным бизнесом: 857 случаев мошенничества за 9 месяцев
Золотистые, с корочкой и без капли лишнего жира: чебуреки, которые не стыдно подать даже президенту
Кошмар без сна: дрожь в ногах удар по мозгу — скрытая угроза ночного отдыха
Именно этот жест заставит любую кошку подойти к вам: работает лучше кис-кис
Мама в ловушке: Ида Галич рассказала, как она разрывается между сыном и дочкой
Заброшенный прибор из 2000-х возвращается: он делает тонкие волосы гуще без салона
Ручная стирка без лишних усилий: как продлить жизнь вещам на годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.