Тренд с эффектом домино: одно поло — и тысячи инфлюэнсеров копируют друг друга

Моя семья » Красота и стиль

В мире красоты давно перестали разделять уход за собой и моду. То, что мы надеваем, напрямую влияет на то, как нас воспринимают, как работает "эффект молодости" и насколько гармонично выглядит весь образ. В сезоне осень-2025 ярким примером такого синтеза стала неожиданная вещь — полосатое поло. Этот элемент гардероба полюбился инфлюэнсерам, занял место в соцсетях и постепенно перекочевал в категорию "бьюти-лайфхаков". Почему? Всё просто: он делает силуэт стройнее, лицо свежее, а стиль — современным.

Девушка в полосатом поло и юбке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в полосатом поло и юбке

Магия полоски: визуальный эффект на фигуре и лице

Полоска в одежде всегда считалась "опасным" принтом: одни линии могут расширять фигуру, другие — вытягивать её. Лонгсливы-поло с продуманным кроем и вертикальным ритмом полос создают правильный оптический эффект: силуэт становится выше, плечи — аккуратнее, а талия — более выраженной.

Но дело не только в фигуре. Лицо в рамке воротника и полосатого принта выглядит моложе и ярче. Контрастные линии отвлекают внимание от мелких несовершенств кожи и акцентируют на глазах и губах. Поэтому в бьюти-рубриках полосатое поло теперь обсуждают наравне с макияжем: оно работает как дополнительный "визуальный фильтр".

Почему инфлюэнсеры выбрали именно поло

Модные блогеры и стилисты отмечают, что лонгсливы-поло заменили футболки именно из-за универсальности. Для красоты это особенно важно: такая вещь позволяет выглядеть ухоженно даже без макияжа. Стоит лишь надеть полосатое поло и сделать лёгкий акцент на губах или бровях — и образ готов.

Кроме того, воротник поло мягко обрамляет шею и подбородок, создавая эффект более чётких контуров лица. Это маленький, но работающий приём, который объясняет, почему девушки на фото в соцсетях в полосатых регбийках выглядят так свежо.

С чем сочетать, чтобы подчеркнуть красоту

Полосатое поло работает как "рамка" для макияжа и прически, поэтому важно правильно подобрать комплект:

  • С классическими брюками и лоферами: такой дуэт подчёркивает ухоженность и делает акцент на лице. Лучше всего добавить к образу гладкий хвост или пучок и нюдовый макияж.
  • С мини-юбкой и туфлями мэри джейн: этот сет мгновенно "омолаживает", создавая игривый образ. Здесь уместен розовый румянец и блеск на губах.
  • С джинсами и кроссовками: повседневный вариант, в котором полоска поло добавляет спортивной свежести. Для гармонии — лёгкий макияж с сияющим тоном.
  • С карго-брюками и хайкерами: образ в стиле streetstyle подойдёт тем, кто делает ставку на дерзость. Тут лучше сработает яркий акцент — красная помада или графичная подводка.

Цветовая гамма и её бьюти-эффект

В осеннем сезоне 2025 дизайнеры предлагают два направления.

  • Базовые оттенки. чёрно-белая или сине-белая полоска универсальна, она подчёркивает естественные черты лица. Такой выбор отлично работает в тандеме с классическим макияжем: чёрная тушь, бежевые тени, нюдовая помада.
  • Яркие комбинации. красно-белые, розово-серые и жёлтые варианты подходят тем, кто любит акценты. Они создают эффект "подсветки" кожи, делая её более сияющей, и отлично смотрятся с блесками для губ и хайлайтером.

Полоска как часть бьюти-гардероба

Сегодня одежду всё чаще рассматривают через призму красоты. Полосатое поло заняло своё место среди тех элементов, которые помогают подчеркнуть не только стиль, но и ухоженность. Оно делает кожу визуально более ровной, усиливает сияние лица и позволяет минимизировать макияж.

Более того, поло легко вписывается в ритуалы красоты:

  • после ухода за кожей утром достаточно надеть поло и немного пудры — и уже готов "инстаграмный" образ;
  • яркая полоска отвлекает внимание от признаков усталости и недосыпа;
  • воротник работает как визуальный корректор для линии подбородка.

В гардеробе, где красота и мода работают вместе, полосатое поло занимает особое место — и останется актуальным ещё долго.

Уточнения

Тренд — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
