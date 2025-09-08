Шёлк без срока годности: летний хит 2025 вторгается в осень и рушит привычный гардероб

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Атласная юбка стала символом летнего гардероба, но в новом сезоне она уверенно перешла в разряд базовых вещей для осени. Этот предмет одежды оказался настолько универсальным, что его можно легко адаптировать под холодную погоду. Всё дело в правильном подборе длины, оттенка и сочетаний.

Девушка в атласной юбке и свитере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в атласной юбке и свитере

Какие юбки актуальны, а какие лучше отложить

Главный тренд осени 2025 — атласная юбка миди или макси длины. Минимализм в деталях и чистые линии позволяют ткани и цвету раскрыться в полной мере. Такой фасон смотрится элегантно и гармонирует с любыми верхними слоями.

Не менее актуальна и юбка с кружевной отделкой. Этот вариант выглядит богемно и сразу становится центром образа. Однако стилизовать её лучше с простыми и спокойными вещами, чтобы не перегрузить сет.

Антитрендом сезона считается короткая атласная юбка. Она ассоциируется исключительно с летним стилем и плохо сочетается с плотными колготками, тяжёлой обувью или верхней одеждой. К тому же осенью такой вариант попросту неудобен из-за холода.

Актуальные оттенки

Осенью 2025 модные оттенки атласных юбок делятся на две категории.

Классические осенние:

  • тёмный шоколад — идеально сочетается с бежевыми топами;
  • глубокий чёрный — подходит для драматичных монохромных сетов;
  • бордо — красиво раскрывается в паре с молочным или небесно-голубым верхом.

Смелые трендовые:

  • butter yellow — яркий летний оттенок, который продолжает актуальность осенью;
  • розовый — главный цвет осеннего сезона, его стоит комбинировать с серым или белым;
  • насыщенный синий — неожиданно гармоничен в тандеме с бордовым.

Как носить атласную юбку осенью: три стильные идеи

Атлас + бомбер

  • Объёмный бомбер в духе 90-х и лаконичная атласная юбка создают гармоничный дуэт. Здесь работает правило пропорций: массивный верх уравновешивается облегающим низом. Чтобы сохранить женственность образа, стоит добавить обувь на каблуке.

Атлас + свитер

  • Сочетание разных фактур делает образ выразительным. Мягкая шерсть или кашемир на фоне блестящей ткани юбки смотрятся особенно выигрышно. Можно собрать монохромный образ для утончённости или сыграть на контрастах трендовых оттенков. Завершить сет помогут кашемировое пальто-кокон и вместительная сумка мягкой формы.

Атлас + пиджак

Пиджак — универсальный спутник атласной юбки. Он может быть:

  • объёмным, с мужской посадкой, чтобы подчеркнуть хрупкость фигуры;
  • укороченным твидовым в стиле Chanel — для женственного образа на свидание или вечерний выход.

Если хочется выделить талию, объёмный жакет можно перехватить ремнём. Этот тренд даёт свободу для экспериментов, сохраняя изысканность в любой ситуации.

Уточнения

Ю́бка - предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
