Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы

Осень и зима 2025 обещают спокойные и мягкие оттенки в окрашивании волос. Это не про яркий контраст, а про приглушённую, естественную красоту. В моде мягкий свет, плавные переходы и оттенки, которые сложно отнести к одной категории.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Объёмная укладка в салоне

Нюансы нового сезона

Тенденции делают акцент на базовый цвет, подчёркивая его лёгкими переливами и тонкими играми света. Даже радикальные изменения происходят постепенно: естественный тон остаётся частью образа, а новые оттенки мягко вплетаются в него. Но место есть и смелым экспериментам — ретро-отсылки и неожиданные решения тоже в тренде.

Топ-5 оттенков осени и зимы

Нocciola ramato. Смесь холодного орехового и тёплого медно-рыжего создаёт мягкий красноватый тон. Он выглядит более деликатно, чем блонд, и оживляет каштановые волосы. Castano ciliegio. Вдохновение — древесина вишни. Это глубокий тёмный коричневый с лёгкими магентовыми переливами. Цвет почти не требует ухода и идеально подходит обладательницам холодного подтона кожи. Mushroom bronde. "Грибной" блонд — это светло-каштановый с пепельным отливом. Он универсален: придаёт глубину светлой базе и освежает тёмные оттенки. Schiariture a contrasto. Контрастные осветления возвращаются. В отличие от тонких и естественных прядей, здесь игра на смелом контрасте: эффектно и заметно. Biondo vaniglia. Светлый блонд с золотисто-персиковыми или розовыми переливами. Он мягкий, сияющий и подходит как для блондинок, так и для техник вроде балаяжа или деграде.

Уточнения

