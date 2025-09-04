Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осень и зима 2025 обещают спокойные и мягкие оттенки в окрашивании волос. Это не про яркий контраст, а про приглушённую, естественную красоту. В моде мягкий свет, плавные переходы и оттенки, которые сложно отнести к одной категории.

Объёмная укладка в салоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Объёмная укладка в салоне

Нюансы нового сезона

Тенденции делают акцент на базовый цвет, подчёркивая его лёгкими переливами и тонкими играми света. Даже радикальные изменения происходят постепенно: естественный тон остаётся частью образа, а новые оттенки мягко вплетаются в него. Но место есть и смелым экспериментам — ретро-отсылки и неожиданные решения тоже в тренде.

Топ-5 оттенков осени и зимы

  1. Нocciola ramato. Смесь холодного орехового и тёплого медно-рыжего создаёт мягкий красноватый тон. Он выглядит более деликатно, чем блонд, и оживляет каштановые волосы.
  2. Castano ciliegio. Вдохновение — древесина вишни. Это глубокий тёмный коричневый с лёгкими магентовыми переливами. Цвет почти не требует ухода и идеально подходит обладательницам холодного подтона кожи.
  3. Mushroom bronde. "Грибной" блонд — это светло-каштановый с пепельным отливом. Он универсален: придаёт глубину светлой базе и освежает тёмные оттенки.
  4. Schiariture a contrasto. Контрастные осветления возвращаются. В отличие от тонких и естественных прядей, здесь игра на смелом контрасте: эффектно и заметно.
  5. Biondo vaniglia. Светлый блонд с золотисто-персиковыми или розовыми переливами. Он мягкий, сияющий и подходит как для блондинок, так и для техник вроде балаяжа или деграде.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
