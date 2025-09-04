Загар тает, как мороженое: простые шаги, чтобы остановить процесс

Лето закончилось, но хочется сохранить золотистый оттенок кожи как можно дольше? Загар может быстро уйти, если не заботиться о коже правильно. Хорошая новость — есть простые приёмы, которые помогают продлить его на недели.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Загар и тан-линии

Увлажнение — главный союзник

После солнца кожа быстро теряет влагу и начинает шелушиться. Поэтому сразу включайте в уход питательные кремы, лосьоны или масла. Особенно полезны средства с гиалуроновой кислотой, алоэ или пантенолом — они не только удерживают влагу, но и делают кожу мягкой и сияющей.

Вода внутри и снаружи

Не забывайте, что увлажнять кожу нужно не только снаружи. Пейте больше чистой воды, травяных чаёв, ешьте овощи и фрукты с высоким содержанием жидкости. Такой подход помогает телу сохранить эластичность и замедлить потерю загара.

Душ без агрессии

Горячая вода и агрессивные гели смывают защитный слой и ускоряют шелушение. Отдавайте предпочтение прохладному душу и мягким очищающим средствам.

Пилинг, но с умом

Многие думают, что скраб "сотрёт" загар. На самом деле мягкий пилинг удаляет только ороговевшие клетки и делает цвет кожи ровнее и ярче. Главное — не использовать жёсткие абразивы.

Питание для красивого тона

Включайте в рацион продукты, богатые бета-каротином (морковь, абрикосы, тыква) и витамином Е (орехи, авокадо, растительные масла). Эти вещества помогают коже дольше сохранять сияние.

SOS-средства

Если после отпуска появились покраснения или сухие пятна, помогут средства после загара. Они успокаивают и восстанавливают кожу, предотвращая быстрое обновление клеток и потерю цвета.

Осень — не повод прощаться с бронзовым оттенком. С правильным уходом лето можно носить на себе ещё долго.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

