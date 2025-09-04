Минута, которая обманывает смерть: эффект доказан цифрами

Можно ли изменить здоровье, если каждый день двигаться всего минуту? Оказывается, да. Новое исследование показало: даже крошечные "всплески" активности дают ощутимый результат.

Маленькое движение — большой эффект

Конечно, никто не утверждает, что одной минуты достаточно для идеальной формы. Полноценные тренировки остаются лучшим способом укрепить организм. Но в реальности лишь около 15% взрослых двигаются регулярно. Остальные либо не успевают, либо вовсе не пытаются включить спорт в свой день. Именно поэтому учёные решили выяснить, что дают короткие, но энергичные усилия — подняться по лестнице, активно поиграть с ребёнком или донести тяжёлые сумки.

Что показали исследования

В 2023 году большой британский проект UK Biobank с десятками тысяч участников выявил: люди, уделяющие хотя бы 4,4 минуты интенсивным нагрузкам ежедневно, снижали риск смерти от любых причин на 38% в течение следующих 7-8 лет.

Американское исследование NHANES с участием 3300 человек подтвердило этот результат на другой группе — менее тренированных, чаще с лишним весом. Здесь уже 1,1 минуты активных движений в день хватало для того же 38-процентного снижения риска.

Важные нюансы

Учёные отмечают "потолочный эффект": у людей с высоким уровнем физической формы потенциал улучшений меньше, а у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, результат заметнее. При этом важно понимать: исследования фиксируют лишь связь, а не доказывают напрямую, что именно минутная активность снижает риск смерти. Но закономерность выглядит весьма убедительно.

Уточнения

