Осенний ритуал перерождения: секрет, который вернёт блеск волосам

После лета волосы редко остаются в идеальном состоянии. Солнце, море и бассейн оставляют на них свои "автографы": тусклые пряди, сухие кончики и потерю блеска. То, что ещё в июне сияло, в сентябре превращается в непослушную и ломкую массу.

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

Почему волосы страдают летом

Главные враги — солнце, соль и хлор. Ультрафиолет разрушает кератин, делая волосы ломкими, и обесцвечивает меланин — поэтому тёмные и окрашенные пряди быстрее теряют цвет. Соль вытягивает влагу, оставляя волосы сухими и матовыми. Хлор лишает их естественных масел, а светлым оттенкам может подарить зеленоватый тон. Добавьте сюда ветер, частые мытья и тугие резинки — и становится ясно, почему осенью волосы требуют особого ухода.

Как распознать повреждение

Первые признаки заметны на ощупь: пряди становятся жёсткими, теряют гладкость и блеск. Появляются трудности со стайлингом, волосы хуже держат форму, чаще пушатся и спутываются. У прямых — секущиеся концы, у кудрей — потеря чётких завитков. Цвет тоже выдает проблему: оттенок тускнеет, появляются неровные переливы.

Восстановление шаг за шагом

  • Мягкое очищение. Выбирай шампуни без агрессивных сульфатов. Раз в неделю добавляй средство для восстановления структуры волос.
  • Бальзам и маски. Обязательно наноси кондиционер на длину и кончики, а 1-2 раза в неделю делай питательные маски с маслами и кератином.
  • Щадящий стайлинг. Сократи использование плоек и утюжков, суши феном с диффузором и на расстоянии. Обязательно применяй термозащиту.
  • Leave-in уход. Лёгкие масла и сыворотки моментально возвращают волосам ухоженный вид и защищают от пересыхания.
  • Питание изнутри. Белок, витамины группы B, цинк и омега-3 укрепляют волосы на уровне фолликулов.

Новый сезон — новая прическа

Осень — лучший момент для обновления. Даже минимальная стрижка освежает вид и избавляет от секущихся концов. Мягкие слои делают причёску легче, а боб или лонг-боб придают ухоженность.

В цвете помогут щадящие техники: блеск-глосс для яркости, деликатное окрашивание с питательными компонентами или "colour melting”, сглаживающий разницу оттенков после солнца. Дополнительно можно пройти салонные ритуалы с кератином или маслами, чтобы вернуть волосам прочность и эластичность.

Забота после лета — это не только эстетика. Чем раньше восстановить волосы, тем дольше они сохранят здоровье и красоту.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
