Кортизоловая маска: отражение в зеркале, которое пугает правдой

В соцсетях всё чаще появляется новый тревожный термин — "кортизоловое лицо". Это не косметический тренд и не очередная маска из TikTok, а реальный сигнал организма. Постоянный стресс оставляет отпечатки на внешности: отёки, тусклая кожа, выпадение волос и усталый взгляд.

Причина кроется в гормоне кортизоле. В норме он помогает нам справляться с нагрузками, но если стресс не прекращается, уровень гормона выходит из-под контроля и начинает разрушать здоровье. Кремы здесь бессильны — нужно менять привычки изнутри.

Следить за уровнем сахара

Резкие скачки глюкозы провоцируют новый выброс кортизола. Чтобы снизить нагрузку, в меню стоит добавить клетчатку, сложные углеводы и белок. Овсянка на завтрак, яйца, овощные перекусы и отказ от сладких напитков помогают держать баланс. Уже через пару недель кожа приобретает более здоровый тон, исчезает сероватый оттенок и уменьшаются воспаления.

Поддерживать микробиом кишечника

Хронический стресс напрямую отражается на пищеварении: организм хуже усваивает витамины и минералы. Включайте продукты с пробиотиками (кефир, йогурт, кимчи, мисо) и пребиотиками (зелень, овощи, ягоды).

Магний и витамины группы B

Магний снижает возбудимость нервной системы и улучшает сон, а витамины группы B помогают надпочечникам перерабатывать кортизол. Орехи, какао, зелёные овощи — отличный источник этих нутриентов. При необходимости можно подключить добавки после консультации с врачом.

Баланс дня

Недосып и перегрузки — прямой путь к хроническому стрессу. Старайтесь ложиться спать до полуночи, делать паузы каждые пару часов и хотя бы 20 минут гулять на свежем воздухе.

"Даже короткая прогулка снижает воспаление и улучшает настроение. Медитация, дыхательные практики и йога помогают вернуть коже сияние и восстановить гормональный баланс", — подчеркивает врач.

Поддержка надпочечников

Пропускать приёмы пищи — значит снова нагружать организм стрессом. Сбалансируйте питание: белки, полезные жиры и сложные углеводы должны присутствовать на каждой тарелке. Тёплые блюда вроде супов или тушёных овощей облегчают пищеварение, а ограничение кофеина и алкоголя поможет надпочечникам восстановиться.

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

