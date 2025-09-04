Слоистая стрижка или омоложение без уколов: что выбирают женщины в 2025

Сентябрь всегда ассоциируется с обновлением. После долгого лета и отпусков приходит момент, когда хочется перемен — и прическа здесь лучший союзник. Одно удачное окрашивание или смелая стрижка способны не только освежить образ, но и подарить ощущение нового начала.
Эта стрижка не теряет актуальности десятилетиями. В 2025 году особенно популярны:
Каре гармонично смотрится почти на любом лице, а при легком стайлинге может быть и строгим, и романтичным.
Такие челки идут женщинам любого возраста и длины волос. Они мягко обрамляют лицо и создают женственный образ. Их плюс — даже отросшие они легко превращаются в красивые слои.
После моды на ровный срез снова возвращаются слоистые стрижки. Они придают объем тонким волосам, подчеркивают локоны и добавляют динамики. В сочетании с balayage или ombré результат смотрится еще ярче.
Гладкий низкий хвост с прямым пробором — тренд сезона. Он подходит и для офиса, и для вечернего выхода. Минималистичные аксессуары вроде бархатной резинки или золотой заколки сделают образ изысканным.
Философия "люби свои волосы такими, какие они есть" набирает силу. Кудри, волны и афро укладывают так, чтобы подчеркнуть естественную форму. Главное — хороший leave-in кондиционер и уход без сульфатов.
Комбинация "половина вверх, половина вниз" возвращается. Лаконичный вариант с заколкой или небрежный с крабом — быстрый способ справиться с bad hair day и при этом выглядеть стильно.
Цвета играют ключевую роль:
Эти оттенки гармонируют с мягким светом осени и делают образ уютнее.
После солнца и моря волосы требуют заботы:
Небольшая стрижка кончиков плюс уход — и волосы будут выглядеть здоровыми дольше.
Уточнения
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.