Слоистая стрижка или омоложение без уколов: что выбирают женщины в 2025

Сентябрь всегда ассоциируется с обновлением. После долгого лета и отпусков приходит момент, когда хочется перемен — и прическа здесь лучший союзник. Одно удачное окрашивание или смелая стрижка способны не только освежить образ, но и подарить ощущение нового начала.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с каре

Каре снова в моде

Эта стрижка не теряет актуальности десятилетиями. В 2025 году особенно популярны:

French bob — короткий вариант с челкой или curtain bangs, дарящий образу французский шарм.

Long bob (lob) — до плеч, практичный и универсальный, подойдет тем, кто не готов на радикальные перемены.

Каре гармонично смотрится почти на любом лице, а при легком стайлинге может быть и строгим, и романтичным.

Curtain bangs для смелых и нежных

Такие челки идут женщинам любого возраста и длины волос. Они мягко обрамляют лицо и создают женственный образ. Их плюс — даже отросшие они легко превращаются в красивые слои.

Силуэт в движении: слоистые стрижки

После моды на ровный срез снова возвращаются слоистые стрижки. Они придают объем тонким волосам, подчеркивают локоны и добавляют динамики. В сочетании с balayage или ombré результат смотрится еще ярче.

Хвост как элемент стиля

Гладкий низкий хвост с прямым пробором — тренд сезона. Он подходит и для офиса, и для вечернего выхода. Минималистичные аксессуары вроде бархатной резинки или золотой заколки сделают образ изысканным.

Натуральная текстура

Философия "люби свои волосы такими, какие они есть" набирает силу. Кудри, волны и афро укладывают так, чтобы подчеркнуть естественную форму. Главное — хороший leave-in кондиционер и уход без сульфатов.

Half-up прически

Комбинация "половина вверх, половина вниз" возвращается. Лаконичный вариант с заколкой или небрежный с крабом — быстрый способ справиться с bad hair day и при этом выглядеть стильно.

Осенние оттенки

Цвета играют ключевую роль:

шоколад с мягкими бликами,

медные тона для смелых,

карамельный balayage для теплого сияния.

Эти оттенки гармонируют с мягким светом осени и делают образ уютнее.

Уход как основа

После солнца и моря волосы требуют заботы:

регулярные маски для увлажнения,

масла (аргана, кокоса, жожоба) для блеска,

термозащита при укладке.

Небольшая стрижка кончиков плюс уход — и волосы будут выглядеть здоровыми дольше.

