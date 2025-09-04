Питание во время отпуска: правила, которые действительно работают

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Всё просто: еда становится частью впечатлений. Отельный «шведский стол», коктейли у бассейна, уличная еда и культ десертов в каждой второй стране. И — бац! — привычный режим исчезает, как чемодан без трекера.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жара

Психология до чемодана

Секрет в том, чтобы перестроить мышление ещё до вылета. Отпуск — не марафон чревоугодия. Это перезагрузка. Подумайте: вы хотите почувствовать лёгкость или тяжесть в конце путешествия?

Лайфхаки на опережение:

Сформулируйте цель — «вернуться с тем же весом».

Возьмите с собой любимые БАДы или протеиновые батончики.

Не садитесь на диету за день до вылета — срыв гарантирован.

Как есть и не жалеть

Правило одной тарелки. Даже на шведском столе. Еда должна помещаться без башни из креветок. Начинайте день с белка и клетчатки. Омлет с овощами и овсянка — ваши союзники. Сладкое — во второй половине дня. Так меньше шансов сорваться ночью. Алкоголь по схеме «один к одному». Бокал вина + стакан воды = адекватный аперитив.

Движение — часть удовольствия

Нет, вам не нужно таскать гантели в чемодане. Долгие прогулки, плавание, йога на пляже — уже сжигают лишнее. Главное — не лежать пластом весь отпуск.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

