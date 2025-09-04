Питание во время отпуска: правила, которые действительно работают

Всё просто: еда становится частью впечатлений. Отельный «шведский стол», коктейли у бассейна, уличная еда и культ десертов в каждой второй стране. И — бац! — привычный режим исчезает, как чемодан без трекера.
Секрет в том, чтобы перестроить мышление ещё до вылета. Отпуск — не марафон чревоугодия. Это перезагрузка. Подумайте: вы хотите почувствовать лёгкость или тяжесть в конце путешествия?
Нет, вам не нужно таскать гантели в чемодане. Долгие прогулки, плавание, йога на пляже — уже сжигают лишнее. Главное — не лежать пластом весь отпуск.
Уточнения
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.