Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морские хищники объявили охоту на флот: яхты против черно-белых хищников — моряки бьют тревогу
Машина сама выдаёт поломку: простой тест с выбегом показывает скрытые проблемы
Кофе против витаминов: три добавки, которые он сводит на нет прямо за завтраком
Горбуша в России: улов вырос на 60%, но цена не снизилась
Грибная рулетка: эти ошибки могут стоить вам жизни — как избежать отравления
Крылатый лев Венеции: археологи раскрыли неожиданное прошлое венецианского льва
Родителям приготовиться: детский отдых становится испытанием для семейного бюджета в России
Дженнифер Энистон ответила на обвинения в пластических операциях
Вещи не первой свежести: вот где хранить одежду, которую ещё рано стирать

Новая эра в бьюти-хирургии: липофилинг набирает популярность

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Если вы устали от искусственных форм и хотите добавить объёма с максимальной натуральностью — добро пожаловать в мир липофилинга. Это процедура, при которой собственный жир пациента пересаживается в зону, нуждающуюся в коррекции — чаще всего грудь, ягодицы, лицо или руки.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

В отличие от имплантов, липофилинг не требует инородных материалов. Всё — от природы и для природы.

Почему всё больше женщин выбирают липофилинг?

  • Эффект естественности. Ни единого шва, ни одного подозрения на «пластику».
  • Дополнительный бонус — липосакция. Жир забирается из зон, где его слишком много — талия, бёдра, живот.
  • Минимум осложнений. Нет риска отторжения, ведь используется ваш же биоматериал.
  • Мягкое восстановление. Сравнительно щадящая реабилитация и быстрое возвращение к привычному ритму.

Подводные камни и противопоказания

Не всё так гладко — жир может частично рассосаться, а процедура может потребовать повторения. Кроме того, не всем подходит: при сильной худобе просто неоткуда будет «взять материал».

Также важно обращаться к проверенным хирургам: ошибки в технике введения жира могут привести к неровному объёму.

Липофилинг или импланты: что выбрать?

Если вы мечтаете о натуральной, мягкой коррекции без искусственного блеска — липофилинг вполне может заменить импланты. Это идеальный вариант для тех, кто за минимализм, экологичность и естественность во всём, даже в красоте.

Уточнения

Липофилинг — сложная методика коррекции возрастных изменений лица и контуров тела, суть которой заключается в трансплантации (пересадке) собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Машина сама выдаёт поломку: простой тест с выбегом показывает скрытые проблемы
Кофе против витаминов: три добавки, которые он сводит на нет прямо за завтраком
Горбуша в России: улов вырос на 60%, но цена не снизилась
Грибная рулетка: эти ошибки могут стоить вам жизни — как избежать отравления
Крылатый лев Венеции: археологи раскрыли неожиданное прошлое венецианского льва
Родителям приготовиться: детский отдых становится испытанием для семейного бюджета в России
Дженнифер Энистон ответила на обвинения в пластических операциях
Новая эра в бьюти-хирургии: липофилинг набирает популярность
Вещи не первой свежести: вот где хранить одежду, которую ещё рано стирать
Поздний ужин оказался не врагом: что изменилось в представлениях о еде перед сном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.