Новая эра в бьюти-хирургии: липофилинг набирает популярность

Если вы устали от искусственных форм и хотите добавить объёма с максимальной натуральностью — добро пожаловать в мир липофилинга. Это процедура, при которой собственный жир пациента пересаживается в зону, нуждающуюся в коррекции — чаще всего грудь, ягодицы, лицо или руки.

В отличие от имплантов, липофилинг не требует инородных материалов. Всё — от природы и для природы.

Почему всё больше женщин выбирают липофилинг?

Эффект естественности. Ни единого шва, ни одного подозрения на «пластику».

Дополнительный бонус — липосакция. Жир забирается из зон, где его слишком много — талия, бёдра, живот.

Минимум осложнений. Нет риска отторжения, ведь используется ваш же биоматериал.

Мягкое восстановление. Сравнительно щадящая реабилитация и быстрое возвращение к привычному ритму.

Подводные камни и противопоказания

Не всё так гладко — жир может частично рассосаться, а процедура может потребовать повторения. Кроме того, не всем подходит: при сильной худобе просто неоткуда будет «взять материал».

Также важно обращаться к проверенным хирургам: ошибки в технике введения жира могут привести к неровному объёму.

Липофилинг или импланты: что выбрать?

Если вы мечтаете о натуральной, мягкой коррекции без искусственного блеска — липофилинг вполне может заменить импланты. Это идеальный вариант для тех, кто за минимализм, экологичность и естественность во всём, даже в красоте.

Уточнения

Липофилинг — сложная методика коррекции возрастных изменений лица и контуров тела, суть которой заключается в трансплантации (пересадке) собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.

