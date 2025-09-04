Новая эра в бьюти-хирургии: липофилинг набирает популярность

Если вы устали от искусственных форм и хотите добавить объёма с максимальной натуральностью — добро пожаловать в мир липофилинга. Это процедура, при которой собственный жир пациента пересаживается в зону, нуждающуюся в коррекции — чаще всего грудь, ягодицы, лицо или руки.
В отличие от имплантов, липофилинг не требует инородных материалов. Всё — от природы и для природы.
Не всё так гладко — жир может частично рассосаться, а процедура может потребовать повторения. Кроме того, не всем подходит: при сильной худобе просто неоткуда будет «взять материал».
Также важно обращаться к проверенным хирургам: ошибки в технике введения жира могут привести к неровному объёму.
Если вы мечтаете о натуральной, мягкой коррекции без искусственного блеска — липофилинг вполне может заменить импланты. Это идеальный вариант для тех, кто за минимализм, экологичность и естественность во всём, даже в красоте.
Уточнения
Липофилинг — сложная методика коррекции возрастных изменений лица и контуров тела, суть которой заключается в трансплантации (пересадке) собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.
