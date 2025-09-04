Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные раскрыли формулу долголетия: 5 привычек прибавляют жизни больше, чем гены
Секрет выживания: 5 правил, которые защитят от ботулизма в консервах
Египет открывает двери: российских путешественников ждёт новая медицинская услуга в Египте
Короткие или длинные? Как выбрать идеальную длину штор и не ошибиться
Простой тест на долголетие: один показатель способен предсказать ваши годы жизни
Загадочная жизнь Гафта: как актёр упал в оркестровую яму и получил помощь от жены Ельцина
Больше, чем просто склад: Ozon запускает мега-проект в Якутии
Кот, который выбрал пивоварню вместо семьи: загадка побега длиной в 50 километров
Кишечник скажет вам спасибо: едим киви каждый день — вот что произойдёт

Бьюти-бум: почему все наносят пчелиный яд на лицо и довольны

1:37
Моя семья » Красота и стиль

То, что раньше вызывало страх, сегодня стало предметом вожделения всех skincare-фанаток. Пчелиный яд — не просто провокационный ингредиент, а настоящий тренд. Маски, кремы, сыворотки с этим компонентом уверенно занимают топовые позиции в бьюти-рейтингах. Но что это — эффект или эффект плацебо?

Мед Акации
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мед Акации

Что делает пчелиный яд с вашей кожей?

Пчелиный яд содержит мелиттин — вещество, которое вызывает микровоспаление кожи. В ответ на это кожа начинает активно работать:

  • Ускоряется кровообращение,
  • Стимулируется выработка коллагена и эластина,
  • Появляется эффект легкого лифтинга.

Проще говоря, лицо как будто «собирается» — становится более упругим, морщинки чуть разглаживаются, а овал лица — чётче.

Кому подойдут маски с ядом?

Идеально — для кожи с первыми признаками возрастных изменений, тусклым цветом лица и потерей тонуса. Не рекомендуются при:

  • Аллергии на пчелиные продукты
  • Куперозе
  • Чувствительной и раздражённой коже

Перед использованием — обязательный патч-тест.

Работает ли?

Да, но не ждите мгновенного "вау-эффекта" после одной маски. Это не ботокс, а мягкая стимуляция кожи. В регулярном применении — видимый лифтинг, улучшение текстуры кожи и сияние.

Маски с пчелиным ядом — не миф. Они действительно дают эффект, но только при грамотном и регулярном использовании. Красота требует немного жужжания.

Уточнения

Пчелиный яд (апитоксин) — продукт секреторной деятельности желез рабочих особей медоносной пчелы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Кот, который выбрал пивоварню вместо семьи: загадка побега длиной в 50 километров
Кишечник скажет вам спасибо: едим киви каждый день — вот что произойдёт
Первичная чёрная дыра — миф или реальность? Телескоп дал ответ
Острый перец оказался тайным союзником стройности: жгучая специя против жировых ловушек
Уголь в косметике: чёрная магия, которая работает без побочных эффектов
Селфи на работе может стоить карьеры: почему фото грозит увольнением
Худший аэропорт Европы заставляет терять время и чемоданы: 34 тысячи жалоб за год
Это уже не просто спорткар: гибридный Porsche 911 Turbo обещает разорвать и трек, и рынок
Таймер бессонницы внутри вас: 7 пугающих причин, почему каждую ночь глаза открываются в одно и то же время
Царские замашки Диброва: ведущий рассуждает о прислуге, но его прошлое хранит тайну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.