Мёд, сода, лимон: какие ингредиенты опасны для кожи в домашних рецептах

DIY-косметика возвращается в тренды: маски из йогурта, скрабы из сахара и тоники на отварах трав собирают миллионы просмотров. Но насколько это всё безопасно?

Что можно спокойно использовать

Овсянка — мягко очищает, подходит для чувствительной кожи.

— мягко очищает, подходит для чувствительной кожи. Мёд — природный антисептик, но только при отсутствии аллергии.

— природный антисептик, но только при отсутствии аллергии. Алое вера — заживляет, увлажняет, особенно хорошо для кожи после солнца.

— заживляет, увлажняет, особенно хорошо для кожи после солнца. Йогурт или кефир — источник молочной кислоты, нежный пилинг и питание.

Эти ингредиенты доказали свою эффективность не только народным опытом, но и научными исследованиями.

Что не стоит наносить на кожу

Лимонный сок — вызывает фотосенсибилизацию, может оставить ожоги.

— вызывает фотосенсибилизацию, может оставить ожоги. Пищевая сода — нарушает pH кожи, пересушивает и может повредить барьер.

— нарушает pH кожи, пересушивает и может повредить барьер. Корица и горчица — провоцируют аллергию и раздражение.

— провоцируют аллергию и раздражение. Зубная паста от прыщей — миф, который может обернуться ожогом.

Запомните: то, что помогает чистить раковину, не обязано делать то же самое с кожей.

Подход с умом — главное правило

Перед использованием любого домашнего рецепта проведите тест на чувствительность. Идеально — сочетать DIY с проверенными аптечными средствами или базовыми средствами ухода. Натуральность ≠ безопасность.

DIY-косметика может стать отличным помощником, если подходить к ней с умом. Помните: ваша кожа — не поле для экспериментов, а инвестиция в будущее.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

