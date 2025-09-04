Мёд, сода, лимон: какие ингредиенты опасны для кожи в домашних рецептах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

DIY-косметика возвращается в тренды: маски из йогурта, скрабы из сахара и тоники на отварах трав собирают миллионы просмотров. Но насколько это всё безопасно?

Что можно спокойно использовать

  • Овсянка — мягко очищает, подходит для чувствительной кожи.
  • Мёд — природный антисептик, но только при отсутствии аллергии.
  • Алое вера — заживляет, увлажняет, особенно хорошо для кожи после солнца.
  • Йогурт или кефир — источник молочной кислоты, нежный пилинг и питание.

Эти ингредиенты доказали свою эффективность не только народным опытом, но и научными исследованиями.

Что не стоит наносить на кожу

  • Лимонный сок — вызывает фотосенсибилизацию, может оставить ожоги.
  • Пищевая сода — нарушает pH кожи, пересушивает и может повредить барьер.
  • Корица и горчица — провоцируют аллергию и раздражение.
  • Зубная паста от прыщей — миф, который может обернуться ожогом.

Запомните: то, что помогает чистить раковину, не обязано делать то же самое с кожей.

Подход с умом — главное правило

Перед использованием любого домашнего рецепта проведите тест на чувствительность. Идеально — сочетать DIY с проверенными аптечными средствами или базовыми средствами ухода. Натуральность ≠ безопасность.

DIY-косметика может стать отличным помощником, если подходить к ней с умом. Помните: ваша кожа — не поле для экспериментов, а инвестиция в будущее.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
