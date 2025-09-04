Мёд, сода, лимон: какие ингредиенты опасны для кожи в домашних рецептах

DIY-косметика возвращается в тренды: маски из йогурта, скрабы из сахара и тоники на отварах трав собирают миллионы просмотров. Но насколько это всё безопасно?
Эти ингредиенты доказали свою эффективность не только народным опытом, но и научными исследованиями.
Запомните: то, что помогает чистить раковину, не обязано делать то же самое с кожей.
Перед использованием любого домашнего рецепта проведите тест на чувствительность. Идеально — сочетать DIY с проверенными аптечными средствами или базовыми средствами ухода. Натуральность ≠ безопасность.
DIY-косметика может стать отличным помощником, если подходить к ней с умом. Помните: ваша кожа — не поле для экспериментов, а инвестиция в будущее.
Уточнения
Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
