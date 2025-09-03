Как выбрать идеальный оттенок блонда по типу кожи и глазам — советы стилистов

Если раньше «блонд» был универсальной формулой из салона, то в 2025 году в моде персонализация. Забудьте о стандартных номерах краски. Ваш оттенок теперь подбирается по тону кожи, цвету глаз, даже по вашей энергетике!
Холодный блонд (пепельный, платиновый, арктический) идеально сочетается с фарфоровой и оливковой кожей. Тёплые блонды (медовый, кремовый, шампанское) — находка для смуглых и персиковых тонов.
Совет стилиста: Примерьте фильтр с разными тонами — ваш цвет буквально «вспыхнет» на фото.
Идеальный блонд — это работа колориста и аналитики: оттенок подбирается под ваши природные данные, стиль жизни и даже гардероб. Профессиональные салоны используют палитры на заказ и цветотестирование.
Быть блондинкой — это не про моду, это про вашу версию блонда. И когда оттенок «ваш» — его не нужно объяснять, он работает за вас.
Уточнения
Блонди́ны блонди́нки — люди со светлыми волосами.
