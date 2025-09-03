Как выбрать идеальный оттенок блонда по типу кожи и глазам — советы стилистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Если раньше «блонд» был универсальной формулой из салона, то в 2025 году в моде персонализация. Забудьте о стандартных номерах краски. Ваш оттенок теперь подбирается по тону кожи, цвету глаз, даже по вашей энергетике!

Девушка с волосами цвета блонд
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с волосами цвета блонд

Холод или тепло? Начните с подтона кожи

Холодный блонд (пепельный, платиновый, арктический) идеально сочетается с фарфоровой и оливковой кожей. Тёплые блонды (медовый, кремовый, шампанское) — находка для смуглых и персиковых тонов.

Совет стилиста: Примерьте фильтр с разными тонами — ваш цвет буквально «вспыхнет» на фото.

Новые оттенки, которые влюбляют

  • Бронд с бежевыми переливами — для тех, кто боится жёлтизны
  • Холодный перламутр — идеален под вечернее освещение
  • «Baby blonde» — эффект детской мягкости и дорогого ухода
  • Кремовый ванильный — тренд для натуральных блондинок, который не требует частых коррекций

Как добиться идеального результата

Идеальный блонд — это работа колориста и аналитики: оттенок подбирается под ваши природные данные, стиль жизни и даже гардероб. Профессиональные салоны используют палитры на заказ и цветотестирование.

Быть блондинкой — это не про моду, это про вашу версию блонда. И когда оттенок «ваш» — его не нужно объяснять, он работает за вас.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки — люди со светлыми волосами.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
