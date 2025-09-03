Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Одна и та же техника на разных глазах может давать противоположный эффект. Мейкап должен подчёркивать вашу индивидуальность, а не искажать её. Чтобы стрелки не «провисали», тени не опускали взгляд, а ресницы не укорачивали глаз — нужно учитывать форму века, глубину посадки и угол внешнего края.

Миндалевидные и близкие к идеалу

Обладательницам миндалевидных глаз повезло: вам идёт практически всё. Смело пробуйте классические стрелки, smoky eyes, цветные акценты. Главное — не перегружать линию нижнего века, чтобы сохранить гармонию.

Нависшее веко — не приговор

Избегайте чётких линий, которые «тонут» в складке. Делайте акцент на растушёвке в внешнем уголке, а стрелку поднимайте выше естественного края. Идеальны кремовые тени и приподнятая форма мейкапа.

Глубоко посаженные глаза

Светлые оттенки на подвижном веке и перламутровый акцент во внутреннем уголке зрительно «выталкивают» глаз вперёд. Откажитесь от тёмного лайнера по всему контуру.

Круглые глаза — мягче, не шире

Избегайте слишком широких стрелок. Лучше вытягивать форму глаз с помощью теней, подчёркивая внешний угол. Добавьте ресницы на внешнюю часть века — и взгляд станет кошачьим.

Выбор макияжа — это не просто вкус, а тонкая настройка под анатомию. Когда форма глаз учтена, макияж выглядит не «на лице», а впечатляет взглядом.

