Проверьте бирки: ткань может быть главным врагом вашей кожи

Вы выбираете крем с SPF и сыворотку с ниацинамидом, но продолжаете носить одежду, вызывающую высыпания и зуд. Материал, из которого сшиты ваши любимые платья и топы, может напрямую влиять на здоровье кожи. Время заглянуть не только в косметичку, но и в шкаф.
Натуральные ткани: кожа дышит
Хлопок — идеален для повседневной носки. Он не закупоривает поры и позволяет телу «дышать».
Лён — антибактериален, идеально подходит для лета, но может слегка сушить кожу.
Шёлк — фаворит дерматологов. Гипоаллергенный, идеально подходит для сна и чувствительной кожи.
Осторожно, синтетика!
Полиэстер и акрил могут создавать «парниковый эффект», способствуя раздражениям, особенно в зонах трения.
Эластан часто вызывает потницу или контактный дерматит при длительном ношении.
Неоновые и блестящие ткани с добавлением пластика — не только модно, но и опасно для склонной к акне кожи.
Постельное бельё — тоже фактор
Если кожа шершавеет или шелушится после сна, виновником может быть наволочка. Выбирайте шёлковые или хлопковые материалы — они мягко соприкасаются с лицом и не раздражают эпидермис.
Что делать?
Проверьте состав одежды: чем проще, тем лучше.
Чаще стирайте вещи, которые контактируют с кожей.
Используйте гипоаллергенные средства для стирки.
Не носите синтетику плотно к телу в жару.
Забота о коже начинается с выбора одежды. Носите ткани, которые работают на вашу красоту — не против неё.
