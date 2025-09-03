Проверьте бирки: ткань может быть главным врагом вашей кожи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Вы выбираете крем с SPF и сыворотку с ниацинамидом, но продолжаете носить одежду, вызывающую высыпания и зуд. Материал, из которого сшиты ваши любимые платья и топы, может напрямую влиять на здоровье кожи. Время заглянуть не только в косметичку, но и в шкаф.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные ткани: кожа дышит

  1. Хлопок — идеален для повседневной носки. Он не закупоривает поры и позволяет телу «дышать».
  2. Лён — антибактериален, идеально подходит для лета, но может слегка сушить кожу.
  3. Шёлк — фаворит дерматологов. Гипоаллергенный, идеально подходит для сна и чувствительной кожи.

Осторожно, синтетика!

  • Полиэстер и акрил могут создавать «парниковый эффект», способствуя раздражениям, особенно в зонах трения.
  • Эластан часто вызывает потницу или контактный дерматит при длительном ношении.
  • Неоновые и блестящие ткани с добавлением пластика — не только модно, но и опасно для склонной к акне кожи.

Постельное бельё — тоже фактор

Если кожа шершавеет или шелушится после сна, виновником может быть наволочка. Выбирайте шёлковые или хлопковые материалы — они мягко соприкасаются с лицом и не раздражают эпидермис.

Что делать?

  1. Проверьте состав одежды: чем проще, тем лучше.
  2. Чаще стирайте вещи, которые контактируют с кожей.
  3. Используйте гипоаллергенные средства для стирки.
  4. Не носите синтетику плотно к телу в жару.

Забота о коже начинается с выбора одежды. Носите ткани, которые работают на вашу красоту — не против неё.

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

