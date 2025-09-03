Проверьте бирки: ткань может быть главным врагом вашей кожи

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы выбираете крем с SPF и сыворотку с ниацинамидом, но продолжаете носить одежду, вызывающую высыпания и зуд. Материал, из которого сшиты ваши любимые платья и топы, может напрямую влиять на здоровье кожи. Время заглянуть не только в косметичку, но и в шкаф.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) одежда

Натуральные ткани: кожа дышит

Хлопок — идеален для повседневной носки. Он не закупоривает поры и позволяет телу «дышать». Лён — антибактериален, идеально подходит для лета, но может слегка сушить кожу. Шёлк — фаворит дерматологов. Гипоаллергенный, идеально подходит для сна и чувствительной кожи.

Осторожно, синтетика!

Полиэстер и акрил могут создавать «парниковый эффект», способствуя раздражениям, особенно в зонах трения.

могут создавать «парниковый эффект», способствуя раздражениям, особенно в зонах трения. Эластан часто вызывает потницу или контактный дерматит при длительном ношении.

часто вызывает потницу или контактный дерматит при длительном ношении. Неоновые и блестящие ткани с добавлением пластика — не только модно, но и опасно для склонной к акне кожи.

Постельное бельё — тоже фактор

Если кожа шершавеет или шелушится после сна, виновником может быть наволочка. Выбирайте шёлковые или хлопковые материалы — они мягко соприкасаются с лицом и не раздражают эпидермис.

Что делать?

Проверьте состав одежды: чем проще, тем лучше. Чаще стирайте вещи, которые контактируют с кожей. Используйте гипоаллергенные средства для стирки. Не носите синтетику плотно к телу в жару.

Забота о коже начинается с выбора одежды. Носите ткани, которые работают на вашу красоту — не против неё.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

