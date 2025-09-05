Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за ресницами чаще всего включает масла и сыворотки, которые наносятся перед сном. Но подобный ритуал подходит не всем и способен обернуться неприятными последствиями.

Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глаз

Почему масла не дают ожидаемого эффекта

Растительные масла — касторовое, репейное, кокосовое — смягчают ресницы и уменьшают их ломкость. Однако они не способны ускорить рост или сделать ресничный ряд гуще. Их действие ограничивается лишь лёгким уходом и защитой от пересушивания.

Чем опасно использование на ночь

Нанесение масла перед сном может вызвать отёки и раздражение. Кожа век тонкая и чувствительная, поэтому плотные текстуры перегружают её и приводят к утренней припухлости. Вместо ожидаемого ухода возникает дискомфорт и ощущение тяжести.

Как применять правильно

Отказываться от масел полностью не требуется. Чтобы минимизировать риск, их лучше наносить вечером после умывания, но перед сном аккуратно промокнуть ватным диском. В таком случае масло останется только на кончиках ресниц и не будет контактировать с кожей век.

Что выбрать взамен

Для укрепления ресниц эффективнее использовать современные сыворотки с витаминами, пептидами и мягкими ухаживающими компонентами. Такие средства имеют лёгкую текстуру, подходят для чувствительной зоны и обеспечивают безопасный уход.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

