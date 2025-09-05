Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век

Уход за ресницами чаще всего включает масла и сыворотки, которые наносятся перед сном. Но подобный ритуал подходит не всем и способен обернуться неприятными последствиями.
Растительные масла — касторовое, репейное, кокосовое — смягчают ресницы и уменьшают их ломкость. Однако они не способны ускорить рост или сделать ресничный ряд гуще. Их действие ограничивается лишь лёгким уходом и защитой от пересушивания.
Нанесение масла перед сном может вызвать отёки и раздражение. Кожа век тонкая и чувствительная, поэтому плотные текстуры перегружают её и приводят к утренней припухлости. Вместо ожидаемого ухода возникает дискомфорт и ощущение тяжести.
Отказываться от масел полностью не требуется. Чтобы минимизировать риск, их лучше наносить вечером после умывания, но перед сном аккуратно промокнуть ватным диском. В таком случае масло останется только на кончиках ресниц и не будет контактировать с кожей век.
Для укрепления ресниц эффективнее использовать современные сыворотки с витаминами, пептидами и мягкими ухаживающими компонентами. Такие средства имеют лёгкую текстуру, подходят для чувствительной зоны и обеспечивают безопасный уход.
Уточнения
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
