Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день

3:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире красоты постоянно появляются новые средства, а старые постепенно уходят в прошлое. Но далеко не всегда этот процесс очевиден: многие продукты десятилетиями остаются в арсенале ухода, хотя их эффективность давно поставлена под сомнение. Современные косметологи предупреждают — есть продукты, которые лучше навсегда вычеркнуть из списка покупок.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Мыло для умывания

Обычное мыло — хоть хозяйственное, хоть люксовое "для лица" — очищает слишком агрессивно. Оно разрушает защитный жировой слой кожи, лишая её барьера против пересушивания, пыли и бактерий. В итоге кожа становится уязвимой, реагирует воспалениями, шелушением и преждевременными морщинами. Особенно стоит избегать средств, где в составе на первых позициях указаны sodium hydroxide или potassium hydroxide.

Спиртовые лосьоны

Когда-то такие лосьоны считались незаменимыми. Но сегодня известно: спирт сильно сушит кожу, нарушает естественный баланс и заставляет сальные железы работать активнее. Результат — обезвоживание и новые воспаления. Вместо чистой кожи мы получаем замкнутый круг проблем.

Скрабы с жёсткими абразивами

Средства с крупными частицами абрикосовой косточки, ореховой скорлупы или морской соли травмируют кожу, особенно если есть высыпания. Вместо гладкости можно получить царапины и распространение инфекции. Современная альтернатива — мягкие кислотные пилинги, которые очищают без механического повреждения.

Пилинг-скатка

Популярные гели, которые превращаются в катышки, создают иллюзию глубокого очищения. На деле это не ороговевшие клетки, а полимеры в составе. Эффект минимален, поэтому специалисты считают такие пилинги устаревшими. Их можно использовать разве что при очень чувствительной коже, но полноценной заменой уходу они не станут.

Паровые ванночки

Домашние "сауны для лица" раньше считались способом раскрыть поры и глубоко очистить кожу. Сегодня косметологи предупреждают: регулярное воздействие пара может травмировать сосуды, усиливать раздражение и сухость. Особенно опасно использовать ванночки при чувствительной коже или воспалениях.

Что выбрать вместо устаревших средств

Современная косметология делает ставку на мягкое и бережное воздействие. В приоритете:

щадящие пенки и гели без агрессивных сульфатов;

тоники без спирта, с увлажняющими и успокаивающими компонентами;

энзимные пудры и кислоты в низких концентрациях;

профессиональные процедуры у косметолога.

Секрет в том, чтобы не травмировать кожу, а помогать ей сохранять баланс и естественные функции.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



