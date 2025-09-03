Филлеры перестали быть косметикой — они стали инструментом омоложения изнутри

Современная эстетическая медицина уходит от "замораживания" лица и статичных объемов. На смену традиционным филлерам приходит регенеративный подход — мягкий, естественный и в то же время эффективный.
В основе — идея, что кожа умеет восстанавливаться сама, но с возрастом этот механизм замедляется. Производство коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты снижается, кожа теряет упругость и влагу. Итог всем знаком: морщины, сухость, потеря тонуса. Именно здесь и приходят на помощь биосовместимые филлеры, которые запускают внутренние процессы обновления.
Метод заключается в введении гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция.
Результат — не только внешний лифтинг, но и восстановление здоровья кожи.
В отличие от биостимуляции, здесь используется смесь гиалуроновой кислоты, витаминов, аминокислот и минералов. Такой коктейль не просто увлажняет, а еще и работает как мощный антиоксидант. Кожа становится более мягкой, сияющей и эластичной.
Этот метод сочетает гиалуроновую кислоту и глицерин. Вместе они создают барьер, удерживающий влагу, что особенно важно для тусклой или обезвоженной кожи. Skin booster подходит как для молодых, так и для зрелых пациентов, а в комбинации с пилингом дает особенно заметный результат.
Главное преимущество всех этих процедур — они действуют мягко, безопасно и позволяют сохранить естественные черты, придавая коже свежесть и здоровье без радикальных изменений.
Уточнения
Дерматокосметология – раздел медицины, занимающийся устранением кожных проблем с помощью косметологических процедур.
