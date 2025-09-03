Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 сценария от ЦБ: какой из них станет реальностью для россиян
Загадка египетской пустыни: как Царь скорпионов получил власть от богов
Урожая не видать: растения становятся мелкими и корявыми без одной подкормки
У еды есть свой график: как настроить внутренние часы организма и получать максимум пользы
Дверца холодильника — могила для яиц: секретное место хранения, чтобы они не портились раньше
Безобидная привычка щенка может стоить ему жизни: что скрывается за желанием всё пробовать на вкус
Лариса Гузеева топлес: смелый пост 66-летней актрисы взбудоражил поклонников
Перекусы перед тренировкой: они занимают всего 5 минут и так же эффективны, как и длительные занятия
Таиландский отпуск обернулся лингвистическим чудом: после травмы женщина заговорила на языке предков

Филлеры перестали быть косметикой — они стали инструментом омоложения изнутри

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Современная эстетическая медицина уходит от "замораживания" лица и статичных объемов. На смену традиционным филлерам приходит регенеративный подход — мягкий, естественный и в то же время эффективный.

Косметология
Фото: https://i.pinimg.com/736x/e8/73/54/e8735432d51d3d180d5ca01bbb9df779.jpg
Косметология

В основе — идея, что кожа умеет восстанавливаться сама, но с возрастом этот механизм замедляется. Производство коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты снижается, кожа теряет упругость и влагу. Итог всем знаком: морщины, сухость, потеря тонуса. Именно здесь и приходят на помощь биосовместимые филлеры, которые запускают внутренние процессы обновления.

Биостимуляция: толчок к обновлению

Метод заключается в введении гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция.

  • Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет и восполняет объемы.
  • Гидроксиапатит кальция дольше сохраняет эффект и стимулирует выработку коллагена.

Результат — не только внешний лифтинг, но и восстановление здоровья кожи.

Био­ривитализация: питание и защита

В отличие от биостимуляции, здесь используется смесь гиалуроновой кислоты, витаминов, аминокислот и минералов. Такой коктейль не просто увлажняет, а еще и работает как мощный антиоксидант. Кожа становится более мягкой, сияющей и эластичной.

Skin booster: глубокое увлажнение

Этот метод сочетает гиалуроновую кислоту и глицерин. Вместе они создают барьер, удерживающий влагу, что особенно важно для тусклой или обезвоженной кожи. Skin booster подходит как для молодых, так и для зрелых пациентов, а в комбинации с пилингом дает особенно заметный результат.

Главное преимущество всех этих процедур — они действуют мягко, безопасно и позволяют сохранить естественные черты, придавая коже свежесть и здоровье без радикальных изменений.

Уточнения

Дерматокосметология – раздел медицины, занимающийся устранением кожных проблем с помощью косметологических процедур.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Последние материалы
Туристы проходят мимо, а здесь сохранились катакомбы, монастыри и города посреди пустыни
Пустился во все тяжкие: как Пресняков переживает развод на американском фестивале
Запреты не работают: как перестать мучить себя и справиться с тягой к сладкому
Белоснежный убийца: почему романтичные лебеди опаснее, чем кажется
Самокатчик врезался и скрылся: места, где авария превращается в юридический тупик
Филлеры перестали быть косметикой — они стали инструментом омоложения изнутри
Драгоценный скачок: серебро взмывает в цене, золото не отстаёт
Старые вещи вместо тряпки и химии: неожиданный арсенал идеальной чистоты
Забудьте про воду: один кулинарный секрет превращает простую гречку в настоящий деликатес
Конфликтующий с Мизулиной Егор Крид нашёл неожиданную поддержку в лице Ларисы Долиной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.