Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров

Мы привыкли говорить о морщинах и седине, но мало кто задумывается, что стареют и ногти. А ведь по структуре они очень похожи на волосы: в основе — кератин, процесс роста — практически одинаков. Неудивительно, что со временем и они начинают меняться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Как меняются ногти с возрастом

Растут медленнее. Если в молодости ногти удлиняются на 3 мм в месяц, то позже этот показатель падает до 2 мм.

Становятся тоньше и ломче. На них появляются бороздки и шероховатости, поверхность теряет блеск.

Ногти на ногах утолщаются. Причина проста: постоянное давление обуви вызывает микротравмы, и ноготь утолщается, чтобы защититься.

Как замедлить "старение" ногтей

Укрепляйте их. Лак с витаминами группы B или протеинами шёлка, а также средства с кальцием помогут уменьшить ломкость.

Делайте масляные компрессы. Оливковое, кокосовое или аргановое масло отлично питают и смягчают.

Принимайте коллаген. Его добавки и продукты вроде костного бульона укрепляют ногти и одновременно улучшают кожу и волосы.

Используйте добавки. Витамины и комплексы для ногтей действительно работают, но стоит обсудить их с врачом.

Будьте осторожны с маникюром. Гель и "сема" ослабляют ногтевую пластину. Делайте паузы и доверяйте руки тем мастерам, кто умеет работать бережно.

Когда пора к врачу

Не всё можно списать на возраст. Если ногти стали необычно ломкими, изменили цвет или форму — возможны грибковые или бактериальные инфекции. Тёмные полосы или отслоения иногда указывают на более серьёзные болезни, включая меланому.