Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров

Мы привыкли говорить о морщинах и седине, но мало кто задумывается, что стареют и ногти. А ведь по структуре они очень похожи на волосы: в основе — кератин, процесс роста — практически одинаков. Неудивительно, что со временем и они начинают меняться.
Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Как меняются ногти с возрастом
Растут медленнее. Если в молодости ногти удлиняются на 3 мм в месяц, то позже этот показатель падает до 2 мм.
Становятся тоньше и ломче. На них появляются бороздки и шероховатости, поверхность теряет блеск.
Ногти на ногах утолщаются. Причина проста: постоянное давление обуви вызывает микротравмы, и ноготь утолщается, чтобы защититься.
Как замедлить "старение" ногтей
Укрепляйте их. Лак с витаминами группы B или протеинами шёлка, а также средства с кальцием помогут уменьшить ломкость.
Делайте масляные компрессы. Оливковое, кокосовое или аргановое масло отлично питают и смягчают.
Принимайте коллаген. Его добавки и продукты вроде костного бульона укрепляют ногти и одновременно улучшают кожу и волосы.
Используйте добавки. Витамины и комплексы для ногтей действительно работают, но стоит обсудить их с врачом.
Будьте осторожны с маникюром. Гель и "сема" ослабляют ногтевую пластину. Делайте паузы и доверяйте руки тем мастерам, кто умеет работать бережно.
Когда пора к врачу
Не всё можно списать на возраст. Если ногти стали необычно ломкими, изменили цвет или форму — возможны грибковые или бактериальные инфекции. Тёмные полосы или отслоения иногда указывают на более серьёзные болезни, включая меланому.