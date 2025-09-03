Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старые вещи вместо тряпки и химии: неожиданный арсенал идеальной чистоты
Конфликтующий с Мизулиной Егор Крид нашёл неожиданную поддержку в лице Ларисы Долиной
Забудьте про воду: один кулинарный секрет превращает простую гречку в настоящий деликатес
4 кита стройности от Алана Арагона: откройте дверь к идеальной фигуре
Влажность, грибок и грызуны: как защитить урожай в погребе от трёх главных угроз
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу

Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Мы привыкли говорить о морщинах и седине, но мало кто задумывается, что стареют и ногти. А ведь по структуре они очень похожи на волосы: в основе — кератин, процесс роста — практически одинаков. Неудивительно, что со временем и они начинают меняться.

Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Как меняются ногти с возрастом

  • Растут медленнее. Если в молодости ногти удлиняются на 3 мм в месяц, то позже этот показатель падает до 2 мм.
  • Становятся тоньше и ломче. На них появляются бороздки и шероховатости, поверхность теряет блеск.
  • Ногти на ногах утолщаются. Причина проста: постоянное давление обуви вызывает микротравмы, и ноготь утолщается, чтобы защититься.

Как замедлить "старение" ногтей

  • Укрепляйте их. Лак с витаминами группы B или протеинами шёлка, а также средства с кальцием помогут уменьшить ломкость.
  • Делайте масляные компрессы. Оливковое, кокосовое или аргановое масло отлично питают и смягчают.
  • Принимайте коллаген. Его добавки и продукты вроде костного бульона укрепляют ногти и одновременно улучшают кожу и волосы.
  • Используйте добавки. Витамины и комплексы для ногтей действительно работают, но стоит обсудить их с врачом.
  • Будьте осторожны с маникюром. Гель и "сема" ослабляют ногтевую пластину. Делайте паузы и доверяйте руки тем мастерам, кто умеет работать бережно.

Когда пора к врачу

Не всё можно списать на возраст. Если ногти стали необычно ломкими, изменили цвет или форму — возможны грибковые или бактериальные инфекции. Тёмные полосы или отслоения иногда указывают на более серьёзные болезни, включая меланому.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Еда и рецепты
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Три новых дракона Китая: ядерный сюрприз для Запада
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.