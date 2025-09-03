Коллаген обещает сияющую кожу, но приносит неожиданный побочный эффект

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня коллаген называют "белком молодости". Он действительно отвечает за эластичность кожи, прочность костей и здоровье суставов. Но, как и любое вещество, он не лишён подводных камней.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка выполняет массаж лица

Что такое коллаген

Это важнейший белок, из которого построены кожа, связки, хрящи и сосуды. Его молекулы образуют крепкую сетку, создающую каркас всего организма. У человека встречается более 20 типов коллагена, но основные — четыре:

I тип — 90% всего коллагена, кожа, кости, сухожилия;

II тип — хрящи;

III тип — сосуды и дерма;

IV тип — мембраны тканей.

С возрастом его выработка замедляется: уже после 20 лет уровень снижается примерно на 1% ежегодно. Первой страдает кожа — становится суше, теряет упругость, быстрее образуются морщины.

Польза и курс приёма

Коллаген поддерживает тонус кожи, ускоряет заживление и помогает сохранить плотность дермы. Обычно курс длится от 3 до 6 месяцев, а первые результаты заметны уже через 12 недель. Дозировка — 5-10 г в день, но она зависит от возраста, питания и состояния здоровья.

Возможные побочные эффекты

Приём коллагена в целом считается безопасным, но важно соблюдать нормы. Передозировка может вызвать:

сонливость,

дискомфорт в ЖКТ,

высыпания,

головные боли.

Особенно осторожными должны быть люди с аллергией: коллаген животного происхождения может содержать следы белков, вызывающих реакцию.

Кому стоит избегать

Пациентам с заболеваниями почек и печени часто рекомендуют ограничить любые белковые добавки, включая коллаген, так как они повышают уровень токсинов в крови.

Когда начинать

Оптимальное время — около 30 лет, когда появляются первые признаки возрастных изменений. Но и раньше забота о коже и питание, богатое белком, помогают отложить этот момент.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

