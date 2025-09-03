Коллаген обещает сияющую кожу, но приносит неожиданный побочный эффект

Сегодня коллаген называют "белком молодости". Он действительно отвечает за эластичность кожи, прочность костей и здоровье суставов. Но, как и любое вещество, он не лишён подводных камней.
Это важнейший белок, из которого построены кожа, связки, хрящи и сосуды. Его молекулы образуют крепкую сетку, создающую каркас всего организма. У человека встречается более 20 типов коллагена, но основные — четыре:
С возрастом его выработка замедляется: уже после 20 лет уровень снижается примерно на 1% ежегодно. Первой страдает кожа — становится суше, теряет упругость, быстрее образуются морщины.
Коллаген поддерживает тонус кожи, ускоряет заживление и помогает сохранить плотность дермы. Обычно курс длится от 3 до 6 месяцев, а первые результаты заметны уже через 12 недель. Дозировка — 5-10 г в день, но она зависит от возраста, питания и состояния здоровья.
Приём коллагена в целом считается безопасным, но важно соблюдать нормы. Передозировка может вызвать:
Особенно осторожными должны быть люди с аллергией: коллаген животного происхождения может содержать следы белков, вызывающих реакцию.
Пациентам с заболеваниями почек и печени часто рекомендуют ограничить любые белковые добавки, включая коллаген, так как они повышают уровень токсинов в крови.
Оптимальное время — около 30 лет, когда появляются первые признаки возрастных изменений. Но и раньше забота о коже и питание, богатое белком, помогают отложить этот момент.
Уточнения
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
