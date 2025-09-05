Эмоции и килограммы: раскройте секрет стройности, скрытый в вашем разуме

Многие люди используют пищу как способ справиться со стрессом, грустью или тревогой, неосознанно набирая "эмоциональные килограммы". Как объясняет психиатр Стефан Клерже, такие колебания веса часто связаны не с нарушениями питания, а с недостаточной эмоциональной регуляцией.
Наше пищевое поведение регулируется лимбической системой мозга, отвечающей за эмоции и память. Детские переживания и приобретенные пищевые привычки создают глубокие нейронные связи, заставляя нас искать утешение в еде. Гормональные реакции на стресс усиливают эту связь, влияя на выработку нейромедиаторов, связанных с аппетитом и удовольствием.
Важно понимать: физическая активность и осознанное питание — не просто инструменты контроля веса, а способы достижения эмоционального баланса. Как заключает доктор Клерже: "Мы — то, что мы чувствуем". Работа с эмоциями, а не с тарелкой, становится ключом к устойчивому благополучию и здоровому весу, пишет sudouest.fr.
Разрыв порочного круга эмоционального переедания требует времени и терпения, но именно этот путь ведет к настоящей свободе от "эмоциональных килограммов" и восстановлению гармонии с собой и своим телом.
Уточнения
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
