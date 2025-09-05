Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка уходит после еды не просто так: какой тайный сигнал она посылает хозяину
Скрип в коленях звучит страшно, но врачи нашли в нём меньше угрозы, чем казалось
Егор Крид встал на тропу войны: готов ответный компромат на Екатерину Мизулину
Финляндия допустила однополый дуэт на соревнования: как отреагировали в России
Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс
Фитнес-эксперименты: блогеры готовы рисковать ради мгновенных результатов со стероидами
Цена пяти минут с телефоном в туалете: привычка, которая хранит больше бактерий, чем сиденье унитаза
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
От Атлантики до Средиземного моря: 5 курортов Франции, где жить приятно круглый год

Эмоции и килограммы: раскройте секрет стройности, скрытый в вашем разуме

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Многие люди используют пищу как способ справиться со стрессом, грустью или тревогой, неосознанно набирая "эмоциональные килограммы". Как объясняет психиатр Стефан Клерже, такие колебания веса часто связаны не с нарушениями питания, а с недостаточной эмоциональной регуляцией.

Девушка есть пирожное
Фото: https://i.pinimg.com/736x/04/e8/6f/04e86fd57b373a5bb4b35bce96c6dea0.jpg
Девушка есть пирожное

Почему эмоции влияют на вес

Наше пищевое поведение регулируется лимбической системой мозга, отвечающей за эмоции и память. Детские переживания и приобретенные пищевые привычки создают глубокие нейронные связи, заставляя нас искать утешение в еде. Гормональные реакции на стресс усиливают эту связь, влияя на выработку нейромедиаторов, связанных с аппетитом и удовольствием.

Практические шаги для изменения пищевого поведения

  1. Откажитесь от жестких диет — ограничения лишь усиливают фрустрацию и ухудшают восприятие голода.
  2. Научитесь различать физический и эмоциональный голод — ешьте только при настоящей физической потребности.
  3. Создайте "список отвлечений" — перечень дел, которые помогут переключиться при эмоциональной тяге к еде.
  4. Идентифицируйте эмоции — называйте чувства конкретными словами (гнев, страх, грусть).
  5. Анализируйте триггеры — в спокойном состоянии вспоминайте ситуации, вызывающие эмоциональный голод.

Профессиональная помощь

  • Когнитивно-поведенческая терапия для формирования здорового отношения к еде.
  • Психотерапия для работы с детскими травмами.
  • Телесные практики: йога, медитация, акупунктура для восстановления связи разума и тела.

Важно понимать: физическая активность и осознанное питание — не просто инструменты контроля веса, а способы достижения эмоционального баланса. Как заключает доктор Клерже: "Мы — то, что мы чувствуем". Работа с эмоциями, а не с тарелкой, становится ключом к устойчивому благополучию и здоровому весу, пишет sudouest.fr.

Разрыв порочного круга эмоционального переедания требует времени и терпения, но именно этот путь ведет к настоящей свободе от "эмоциональных килограммов" и восстановлению гармонии с собой и своим телом.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Последние материалы
Финляндия допустила однополый дуэт на соревнования: как отреагировали в России
Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс
Фитнес-эксперименты: блогеры готовы рисковать ради мгновенных результатов со стероидами
Цена пяти минут с телефоном в туалете: привычка, которая хранит больше бактерий, чем сиденье унитаза
Эмоции и килограммы: раскройте секрет стройности, скрытый в вашем разуме
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
От Атлантики до Средиземного моря: 5 курортов Франции, где жить приятно круглый год
Алкогольный шок: вот чем итальянца ошарашили в Словении
Европа страдает от нехватки места: в какой стране Европы дома переполнены больше всего
Торговый капкан скоро захлопнется: Польша предупреждает о роковом соглашении Евросоюза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.