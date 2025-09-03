Менопауза крадёт молодость кожи: как остановить этот тайный заговор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Менопауза — это не только гормональные изменения, но и настоящая проверка для кожи. Сухость, морщины, высыпания и даже неожиданный рост волос — лишь часть проявлений, с которыми сталкивается почти каждая женщина. По статистике, до 50% женщин замечают серьёзные изменения кожи в этот период.

Женщина
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

Что происходит с кожей в менопаузе

Главная причина — резкое снижение выработки эстрогенов. Эти гормоны отвечают за удержание влаги и выработку коллагена.

  • Сухость и зуд появляются из-за испарения влаги.
  • Потеря коллагена — за первые пять лет кожа теряет до 30% этой важной белковой основы. В результате морщины становятся глубже, а кожа — более уязвимой.
  • Акне и розацеа возвращаются, словно в подростковом возрасте.
  • Нежелательные волосы на лице и пигментация усиливают чувство перемен.

Как помочь коже

Здесь важно не только уход, но и образ жизни:

  • используйте крем с SPF 30+ ежедневно, даже в пасмурные дни;
  • откажитесь от агрессивного мыла, отдавайте предпочтение мягким средствам;
  • наносите крем с гиалуроновой кислотой или глицерином сразу после умывания;
  • корректируйте питание — больше овощей, рыбы, белка и продуктов, богатых коллагеном;
  • не забывайте о регулярной физической активности для стимуляции кровообращения.

Дополнительные решения

  • Интеграция коллагена — жидкие добавки помогают восполнить потери и улучшить упругость кожи.
  • Коррекция питания — бульоны, ягоды, орехи и морепродукты стимулируют естественное образование коллагена.
  • Отдых и вода — простые, но самые недооценённые привычки.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
