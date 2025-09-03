Менопауза крадёт молодость кожи: как остановить этот тайный заговор

Менопауза — это не только гормональные изменения, но и настоящая проверка для кожи. Сухость, морщины, высыпания и даже неожиданный рост волос — лишь часть проявлений, с которыми сталкивается почти каждая женщина. По статистике, до 50% женщин замечают серьёзные изменения кожи в этот период.

Что происходит с кожей в менопаузе

Главная причина — резкое снижение выработки эстрогенов. Эти гормоны отвечают за удержание влаги и выработку коллагена.

Сухость и зуд появляются из-за испарения влаги.

Потеря коллагена — за первые пять лет кожа теряет до 30% этой важной белковой основы. В результате морщины становятся глубже, а кожа — более уязвимой.

Акне и розацеа возвращаются, словно в подростковом возрасте.

Нежелательные волосы на лице и пигментация усиливают чувство перемен.

Как помочь коже

Здесь важно не только уход, но и образ жизни:

используйте крем с SPF 30+ ежедневно, даже в пасмурные дни;

откажитесь от агрессивного мыла, отдавайте предпочтение мягким средствам;

наносите крем с гиалуроновой кислотой или глицерином сразу после умывания;

корректируйте питание — больше овощей, рыбы, белка и продуктов, богатых коллагеном;

не забывайте о регулярной физической активности для стимуляции кровообращения.

Дополнительные решения

Интеграция коллагена — жидкие добавки помогают восполнить потери и улучшить упругость кожи.

Коррекция питания — бульоны, ягоды, орехи и морепродукты стимулируют естественное образование коллагена.

Отдых и вода — простые, но самые недооценённые привычки.

Уточнения

