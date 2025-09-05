Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы

Модная индустрия совершила резкий поворот от доминирования грубой обуви на массивной подошве к изящным, облегающим силуэтам. После лет тотального господства ботинок в стиле Ganni и Holzweiler, Копенгаген — бывшая столица массивной обуви — теперь задает тренд на утонченные модели.
Сочетайте облегающие ботинки со свободным верхом — oversize-пальто, платья А-силуэта, объемные свитеры. Стилист Габриэлла Карефа-Джонсон демонстрирует идеальный баланс: элегантные кожаные ботинки до середины голени с рубашкой-регли и джортами, пишет чешский Vogue.
Узкие сапоги визуально вытягивают силуэт, компенсируя объем верха и создавая гармоничные пропорции. Они становятся универсальной основой гардероба, подходящей как для струящихся юбок, так и для строгих брючных костюмов.
Осень-зима 2025/2026 определенно станет сезоном изящной обуви, где тонкие подошвы и облегающие силуэты вытеснят массивные платформы. Главное — правильный баланс пропорций и акцент на качестве материалов.
Уточнения
Боти́нки — обувь, защищающая голеностопный сустав, в отличие от полусапожек имеет систему фиксации ноги в виде шнурков или ремней; чаще мужская, чем женская.
