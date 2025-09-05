Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Модная индустрия совершила резкий поворот от доминирования грубой обуви на массивной подошве к изящным, облегающим силуэтам. После лет тотального господства ботинок в стиле Ganni и Holzweiler, Копенгаген — бывшая столица массивной обуви — теперь задает тренд на утонченные модели.

Обувь
Фото: https://www.freepik.com by senivpetro
Обувь

Ключевые тенденции сезона осень 2025

  1. Облегающие ботинки. Возвращение силуэтов 2000-х: пиратские детали, отделка из овчины, модели выше колена с рюшами. Эти ботинки идеально облегают ногу, создавая эффект "второй кожи" без зазоров между материалом и голенью.
  2. Минималистичная элегантность. Гладкие модели стали центральным элементом коллекций Toteme, Givenchy и Chloé. Чёрные, серые и кремовые сапоги до середины голени идеально сочетаются с пальто оверсайз и платьями миди-длины, добавляя образу изысканности.
  3. Винтажные решения. Miu Miu представила облегающие гофрированные сапоги с пряжками — уже сейчас предсказывают, что коричневые версии станут хитом сезона.

Как носить

Сочетайте облегающие ботинки со свободным верхом — oversize-пальто, платья А-силуэта, объемные свитеры. Стилист Габриэлла Карефа-Джонсон демонстрирует идеальный баланс: элегантные кожаные ботинки до середины голени с рубашкой-регли и джортами, пишет чешский Vogue.

Почему это работает

Узкие сапоги визуально вытягивают силуэт, компенсируя объем верха и создавая гармоничные пропорции. Они становятся универсальной основой гардероба, подходящей как для струящихся юбок, так и для строгих брючных костюмов.

Осень-зима 2025/2026 определенно станет сезоном изящной обуви, где тонкие подошвы и облегающие силуэты вытеснят массивные платформы. Главное — правильный баланс пропорций и акцент на качестве материалов.

Уточнения

Боти́нки — обувь, защищающая голеностопный сустав, в отличие от полусапожек имеет систему фиксации ноги в виде шнурков или ремней; чаще мужская, чем женская.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
