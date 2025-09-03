Гель-лак уходит в прошлое: блеск остаётся, химия исчезает

Сияющий и стойкий гель-лак давно стал любимым бьюти-ритуалом миллионов женщин. Но за этой красотой скрывается неожиданная новость: с сентября 2025 года в Евросоюзе запрещены продукты для ногтей с TPO — веществом, которое помогало гелю затвердевать под лампой.
TPO признали опасным: исследования показали его возможную связь с онкологическими и репродуктивными рисками. Поэтому Европейский союз решил действовать превентивно, убирая такие составы с рынка.
Под пристальное внимание попал и другой компонент — HEMA. Его не запретили, но именно он может провоцировать аллергии и раздражения кожи.
Совсем нет. Бьюти-индустрия знала о грядущих ограничениях заранее. Большие бренды уже давно начали выпускать формулы без TPO, сохранив всё то, за что мы любим гель-лак — прочность и блеск. В большинстве салонов, скорее всего, вы уже пользуетесь именно такими средствами.
"А ведь запрет TPO не убивает гель-маникюр, а делает его безопаснее", — отмечают мастера.
Рынок подстраивается под новые правила, а значит, впереди нас ждут свежие и более щадящие формулы.
Продолжительный неправильный уход по-прежнему может привести к ломкости и даже инфекциям, поэтому внимание к мелочам остаётся ключевым условием красоты и здоровья ногтей.
Уточнения
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
