Горячая укладка крадет блеск и силу, но даже тонкие волосы выдерживают жар с одним лайфхаком

Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, что ваш утюжок для волос или фен могут быть самым настоящим "врагом" вашей прически? Да, именно они — главные виновники ломкости, секущихся кончиков и безжизненной тусклости. Но есть простое средство, которое работает как невидимый щит — термозащита для волос.

Девушка с грибным коричневым цветом волос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зачем нужна термозащита

При укладке горячими приборами вода внутри волоса испаряется, нарушается структура кератина, а чешуйки кутикулы приподнимаются. В итоге — волосы теряют влагу, становятся ломкими и начинают сечься. Термозащитное средство создает тонкую пленку, которая равномерно распределяет тепло и удерживает влагу внутри.

Как правильно использовать

  1. Наносите на чистые влажные волосы перед сушкой феном.
  2. Если укладываете уже сухие волосы — выберите продукт, подходящий для этого, и распылите его на длину.
  3. Распределите гребнем, уделяя особое внимание кончикам.
  4. Держите флакон на расстоянии 15-20 см для равномерного покрытия.

Как выбрать средство для себя

  • Для тонких волос — легкие спреи, чтобы не утяжелять.
  • Для густых, сухих или кудрявых — кремы и лосьоны, которые дополнительно питают.
  • Для окрашенных — средства с UV-фильтрами и антиоксидантами, чтобы цвет дольше сохранял яркость.
  • Для сильно поврежденных — масла и сыворотки, которые не только защищают, но и восстанавливают структуру.

Почему это важно

Регулярное использование термозащиты — не каприз, а необходимость. Всего пара пшиков перед укладкой способна продлить жизнь вашим волосам, сохранить их блеск и мягкость.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
