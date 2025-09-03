Лето закончилось — тело в шоке: как вернуть форму и не сорваться

После отпуска многим трудно снова войти в привычный ритм. Работа, рутина и лень быстро берут верх, и тренировки оказываются последними в списке дел. Но хорошая новость в том, что начать можно мягко — и именно так вы не сорвётесь.

Тренировка в зале

Первые шаги без стресса

"Самое важное — не перегрузить себя в самом начале", — говорит тренер по йоге Лор Дари. "Лучше начинать с двух тренировок в неделю и постепенно довести их до четырёх-пяти. Тогда спорт станет привычкой, а не обязанностью".

Отмечайте тренировки в календаре и ставьте галочки после выполнения. Такой маленький ритуал даёт чувство победы и мотивирует продолжать.

Слушайте тело

Организму нужно время, чтобы адаптироваться. Дари советует не забывать про 1-2 дня отдыха: именно в паузах мышцы восстанавливаются и становятся сильнее.

"Регулярность важнее интенсивности. Лучше тренироваться коротко, но стабильно, чем изматывать себя редкими долгими занятиями".

Важные лайфхаки

чередуйте нагрузки: кардио, силовые, растяжку и упражнения на гибкость;

выбирайте активность, которую можно делать и дома, и в зале — так проще вписать спорт в жизнь;

не вините себя за пропущенную тренировку: главное — долгосрочный результат.

Первые недели — самые трудные

Поначалу тело будет протестовать: появится усталость, возможно, даже ломота. Но именно после этого периода приходит энергия и радость от того, что вы снова в форме.

Питание и вода

Физическая активность напрямую связана с образом жизни. Уберите избыток сахара, глютена, жирного мяса и молочных продуктов. Добавьте больше воды и лёгкую антиоксидантную диету — так тренировки будут легче, а восстановление быстрее.

Главное — относиться к спорту не как к очередному пункту в списке, а как к личному времени для себя. Тогда возвращение к тренировкам после каникул станет не пыткой, а источником удовольствия и новых сил.

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

