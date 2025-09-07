Мужской атрибут превращён в женское оружие: 10 дерзких способов обыграть галстук этой осенью

Когда-то галстук был атрибутом исключительно мужского гардероба и ассоциировался с деловой строгостью и корпоративным дресс-кодом. Сегодня он легко вписывается в женские образы, превращаясь то в элемент дерзости, то в штрих романтики, то в яркий аксессуар, который способен оживить даже самый базовый комплект.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Галстук и белая рубашка

Разберём 10 способов, как интегрировать галстук в женский гардероб, чтобы он выглядел стильно и современно.

Белая рубашка + галстук

Классическая комбинация, но с просторным полем для экспериментов. Можно закатать рукава, расстегнуть верхние пуговицы и добавить массивные серьги. Галстук при этом лучше выбрать с принтом или из атласа — он добавит игре фактур.

Вместо ремня

Старый приём снова в моде: продень галстук в шлёвки джинсов или брюк, завяжи сбоку или по центру. Получится акцент на талии с лёгким налётом небрежности.

Как брошь

Сложенный гармошкой галстук, закреплённый булавкой на лацкане или груди, делает базовый пиджак или свитер интереснее. Приём строится на контрастах: шёлк на шерсти или наоборот.

В жилетке — а-ля гангстерский стиль

Белая рубашка, костюмный жилет, галстук и кепка-восьмиклинка. Добавь к этому лоферы или ботинки, и образ зазвучит громко. Можно варьировать настроение аксессуарами и помадой.

Свободный галстук с футболкой

Белая футболка, джинсы и не завязанный галстук сверху — ленивый приём, который выглядит неожиданно стильно. Особенно эффектно смотрятся полосатые или яркие модели.

На талии поверх платья

Галстук, перехватывающий платье, превращается в ремень с динамикой. На однотонных тканях он работает как яркий мазок кисти художника.

Второе дыхание старых галстуков

Необязательно носить их по назначению. Галстук можно превратить в ручку сумки, чокер или декоративную вставку. Особенно ценно, если аксессуар хранит историю.

Повязка на шею

Галстук легко заменить шарфом. Завяжи его на один узел с длинными концами или сделай бант в стиле pussy bow. Такой вариант хорошо работает с платьями с вырезом или классическими рубашками.

На сумке

Простой приём: обмотать галстук вокруг ручки или завязать бантом сбоку. Даже строгая чёрная сумка станет яркой.

В волосах

Самый смелый способ: вплести галстук в косу или использовать вместо резинки для хвоста. Лёгкие ткани вроде атласа будут красиво струиться и не повредят локоны.

Галстук перестал быть чисто мужским символом. Сегодня он работает как универсальный аксессуар, способный менять настроение образа: от классики до авангарда. Главное — не бояться экспериментировать и смело комбинировать строгую деталь с неожиданными элементами гардероба.

