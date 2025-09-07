Грубые сапоги и свитера против глянцевой идеальности: рыбацкий стиль превращает осень в северную сказку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Когда разговор заходит о моде холодного сезона, чаще всего упоминают минимализм, строгие линии и архитектурные силуэты. Но осенью 2025 года на первый план выходит неожиданно душевная эстетика — рыбацкий стиль. В нём есть всё, что мы ищем в начале осени: тепло, защита от ветра и дождя, и особая "северная" романтика.

Две девушки у моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Две девушки у моря

От экипировки к подиуму

Фишермен-кор вырос из реальной рыбацкой одежды: жилетов с карманами, непромокаемых курток, сапог и плотного трикотажа. Сегодня дизайнеры переосмыслили "суровые" вещи, превратив их в стильный гардероб для города. То же самое уже происходило с ботинками лесоруба и "курткой рабочего" — практичными элементами, которые прочно вошли в повседневную моду.

Рыбацкий стиль несёт в себе две ассоциации:

  • скандинавскую суровость - лодки, туман и брутальные силуэты;
  • аристократичную английскую загородную моду - как альтернатива "тихой роскоши" и стилю old money.

По сути, это эстетика, которая объединяет практичность и романтику.

Основные элементы рыбацкого гардероба

Чтобы собрать образ в стиле fisherman core, достаточно нескольких деталей:

  • резиновые или кожаные сапоги - основа, которая задаёт характер;
  • джинсы или брюки с высокой посадкой, которые легко заправить в обувь;
  • вязаный свитер крупной вязки в сером, бежевом или болотном оттенке;
  • тельняшка как первый слой — классика жанра;
  • куртка-дождевик или плащ для дождливой погоды.

Для девушек можно добавить длинную юбку с колготками и гетрами. Последние вернулись в моду и отлично сочетаются с сапогами, добавляя образу лёгкой иронии.

Цвета и материалы

Главная палитра — осенняя: серый, хаки, болотный, бургунди, тёмно-синий, красный, коричневый. Эти оттенки создают ощущение глубины и тепла. Однако тренд не запрещает яркие цвета: жёлтые дождевики или красные сапоги могут стать тем самым акцентом, который оживит весь комплект.

Что касается тканей, в ходу:

  • шерсть и кашемир,
  • вельвет и плотный хлопок,
  • плащевка,
  • для контраста — лёгкий шёлк в аксессуарах.

Аксессуары и финальные штрихи

Фишермен-кор не терпит излишков, но аксессуары здесь уместны. Подойдут:

  • объёмные шарфы,
  • шапки-бини,
  • украшения из винтажного золота, например подвески с морскими мотивами.

Для кого этот тренд

Главное достоинство рыбацкого стиля — универсальность. Его можно адаптировать под офис (заменив дождевик на пиджак), под прогулку (сапоги и плащ) или под романтичный образ (юбка, свитер и гетры).

Он работает и для женщин, и для мужчин: в мужской моде fisherman core читается через практичные куртки, фактурный трикотаж и массивные ботинки.

Уточнения

Стиль одежды - определённая акцентированность ансамбля, продиктованная следующими признаками: возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества и индивидуальными особенностями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
