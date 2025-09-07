Грубые сапоги и свитера против глянцевой идеальности: рыбацкий стиль превращает осень в северную сказку

Когда разговор заходит о моде холодного сезона, чаще всего упоминают минимализм, строгие линии и архитектурные силуэты. Но осенью 2025 года на первый план выходит неожиданно душевная эстетика — рыбацкий стиль. В нём есть всё, что мы ищем в начале осени: тепло, защита от ветра и дождя, и особая "северная" романтика.

От экипировки к подиуму

Фишермен-кор вырос из реальной рыбацкой одежды: жилетов с карманами, непромокаемых курток, сапог и плотного трикотажа. Сегодня дизайнеры переосмыслили "суровые" вещи, превратив их в стильный гардероб для города. То же самое уже происходило с ботинками лесоруба и "курткой рабочего" — практичными элементами, которые прочно вошли в повседневную моду.

Рыбацкий стиль несёт в себе две ассоциации:

скандинавскую суровость - лодки, туман и брутальные силуэты;

- лодки, туман и брутальные силуэты; аристократичную английскую загородную моду - как альтернатива "тихой роскоши" и стилю old money.

По сути, это эстетика, которая объединяет практичность и романтику.

Основные элементы рыбацкого гардероба

Чтобы собрать образ в стиле fisherman core, достаточно нескольких деталей:

резиновые или кожаные сапоги - основа, которая задаёт характер;

- основа, которая задаёт характер; джинсы или брюки с высокой посадкой, которые легко заправить в обувь;

с высокой посадкой, которые легко заправить в обувь; вязаный свитер крупной вязки в сером, бежевом или болотном оттенке;

в сером, бежевом или болотном оттенке; тельняшка как первый слой — классика жанра;

как первый слой — классика жанра; куртка-дождевик или плащ для дождливой погоды.

Для девушек можно добавить длинную юбку с колготками и гетрами. Последние вернулись в моду и отлично сочетаются с сапогами, добавляя образу лёгкой иронии.

Цвета и материалы

Главная палитра — осенняя: серый, хаки, болотный, бургунди, тёмно-синий, красный, коричневый. Эти оттенки создают ощущение глубины и тепла. Однако тренд не запрещает яркие цвета: жёлтые дождевики или красные сапоги могут стать тем самым акцентом, который оживит весь комплект.

Что касается тканей, в ходу:

шерсть и кашемир,

вельвет и плотный хлопок,

плащевка,

для контраста — лёгкий шёлк в аксессуарах.

Аксессуары и финальные штрихи

Фишермен-кор не терпит излишков, но аксессуары здесь уместны. Подойдут:

объёмные шарфы,

шапки-бини,

украшения из винтажного золота, например подвески с морскими мотивами.

Для кого этот тренд

Главное достоинство рыбацкого стиля — универсальность. Его можно адаптировать под офис (заменив дождевик на пиджак), под прогулку (сапоги и плащ) или под романтичный образ (юбка, свитер и гетры).

Он работает и для женщин, и для мужчин: в мужской моде fisherman core читается через практичные куртки, фактурный трикотаж и массивные ботинки.

Уточнения

