Грубые сапоги и свитера против глянцевой идеальности: рыбацкий стиль превращает осень в северную сказку

Когда разговор заходит о моде холодного сезона, чаще всего упоминают минимализм, строгие линии и архитектурные силуэты. Но осенью 2025 года на первый план выходит неожиданно душевная эстетика — рыбацкий стиль. В нём есть всё, что мы ищем в начале осени: тепло, защита от ветра и дождя, и особая "северная" романтика.
Фишермен-кор вырос из реальной рыбацкой одежды: жилетов с карманами, непромокаемых курток, сапог и плотного трикотажа. Сегодня дизайнеры переосмыслили "суровые" вещи, превратив их в стильный гардероб для города. То же самое уже происходило с ботинками лесоруба и "курткой рабочего" — практичными элементами, которые прочно вошли в повседневную моду.
Рыбацкий стиль несёт в себе две ассоциации:
По сути, это эстетика, которая объединяет практичность и романтику.
Чтобы собрать образ в стиле fisherman core, достаточно нескольких деталей:
Для девушек можно добавить длинную юбку с колготками и гетрами. Последние вернулись в моду и отлично сочетаются с сапогами, добавляя образу лёгкой иронии.
Главная палитра — осенняя: серый, хаки, болотный, бургунди, тёмно-синий, красный, коричневый. Эти оттенки создают ощущение глубины и тепла. Однако тренд не запрещает яркие цвета: жёлтые дождевики или красные сапоги могут стать тем самым акцентом, который оживит весь комплект.
Что касается тканей, в ходу:
Фишермен-кор не терпит излишков, но аксессуары здесь уместны. Подойдут:
Главное достоинство рыбацкого стиля — универсальность. Его можно адаптировать под офис (заменив дождевик на пиджак), под прогулку (сапоги и плащ) или под романтичный образ (юбка, свитер и гетры).
Он работает и для женщин, и для мужчин: в мужской моде fisherman core читается через практичные куртки, фактурный трикотаж и массивные ботинки.
Уточнения
Стиль одежды - определённая акцентированность ансамбля, продиктованная следующими признаками: возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества и индивидуальными особенностями.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.