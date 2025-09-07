Осень — 2025 в плену стиля: 10 универсальных жакетов, без которых гардероб обернётся провалом

Осенний гардероб трудно представить без универсального жакета. Он способен заменить куртку в тёплые дни, завершить офисный образ или добавить структуры в повседневный лук. Но выбрать "тот самый" вариант не всегда просто: он должен быть одновременно практичным, актуальным и легко сочетаться с любыми вещами.

Прямой костюмный жакет

Базовый вариант, который не теряет актуальности десятилетиями. Он не слишком свободный, но и не прилегает к телу, хорошо сидит в плечах и заканчивается на середине бедра. Такой жакет можно надеть и с джинсами, и с деловыми брюками.

Жакет с тонкой полоской

Вертикальная полоска делает силуэт стройнее и добавляет строгой элегантности. Но при этом такой пиджак легко вписывается и в повседневные образы. Отличный вариант для тех, кто устал от однотонной классики.

Серый шерстяной жакет

Серый — универсальный цвет, который идеально подходит под любой дресс-код. Шерсть делает изделие практичным для прохладной погоды, а мягкий оттенок позволяет сочетать его с яркими акцентами.

Чёрный минималистичный жакет

Абсолютная база. С ним не нужно долго думать над образом: он уместен в офисе, на прогулке, на встрече или даже на свидании. Чёрный жакет без лишнего декора — вещь, которая всегда работает.

Жакет в карамельном оттенке

Бежево-карамельная гамма остаётся на пике популярности. Такой жакет выглядит мягче, чем чёрный, и при этом прекрасно комбинируется с белыми, денимовыми и тёмными вещами.

Жакет шоколадного цвета

Более глубокий вариант нейтрального тона. Шоколадный оттенок добавляет тепла образу и особенно удачно смотрится осенью, когда вся палитра гардероба тяготеет к натуральным цветам.

Жакет в клетку

Тонкая клетка — вечная классика, которая придаёт образу динамику и лёгкий ретро-налёт. Особенно хорошо такой жакет смотрится с джинсами или однотонным платьем.

Жакет на пуговицах с акцентом на талию

Лёгкий намёк на приталенность помогает подчеркнуть фигуру, но не делает образ слишком строгим. Такой крой универсален: он одинаково уместен в офисе и на вечерней встрече.

Жакет без воротника

Минималистичный силуэт без лацканов выглядит современно и лаконично. Это отличная альтернатива классике, особенно для тех, кто любит более утончённые и женственные образы.

Укороченный жакет

Если нужен акцентный элемент, укороченный пиджак — то, что надо. Он хорошо работает с высокими джинсами или юбками, добавляя пропорциям выразительности.

Прямые фасоны, нейтральные цвета, лёгкие принты и акцент на талию делают его главным союзником в создании стильных и практичных образов. Один правильный жакет способен спасти десятки луков и прослужить не один сезон.

