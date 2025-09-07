Богема возвращается: 6 вещей в стиле бохо, без которых осень-2025 будет пустой

Осень 2025 обещает стать временем возвращения богемного шика. Бохо уже много лет остаётся одним из самых выразительных направлений моды: многослойность, фактуры, игра принтов и лёгкая небрежность, которая всегда смотрится дорого. Многие считают, что такие образы слишком сложны в повседневной жизни. Но на самом деле всё куда проще — достаточно собрать базовый набор вещей, чтобы вписаться в тренд без перегрузки.

6 вещей в стиле бохо, которые станут главными покупками осени-2025

Летящее платье с принтом

Главный символ стиля бохо — макси-платье из воздушных тканей. Шифон, тонкий шелк или лёгкая вискоза создают нужную динамику. Осенью не стоит бояться холода: многослойность спасёт. Платье можно носить с кожаной курткой, свитером или жилетом.

Особое внимание стоит уделить принтам: флористика с крупными бутонами, этника или анималистика. Дополните образ сапогами и массивными украшениями — и получится классический бохо-лук, который работает всегда.

Блуза с рюшами

Если платье кажется слишком смелым, начните с блузы. Воздушные модели из шифона с рюшами и воланами создают романтичный акцент. Их удобно комбинировать с джинсами, юбками и даже строгими брюками.

Здесь лучше отказаться от ярких принтов, чтобы не перегрузить образ. Чистые оттенки в сочетании с текстурой делают блузу универсальной — она одинаково уместна и в офисе, и на вечеринке.

Брюки-клёш

Невозможно представить бохо без отсылки к 70-м. Джинсы-буткаты или широкие вельветовые брюки с высокой посадкой моментально погружают в нужную эстетику.

Деним — более практичный вариант, а бархат и вельвет придают образу глубину и роскошь. Важно следить за посадкой: клёш от бедра удлиняет ноги и сохраняет баланс пропорций.

Летящая юбка

Макси-юбка в пол — ещё один ключевой элемент бохо. Атласные модели в бельевом стиле подойдут любителям минимализма. Тем, кто ценит драматичность, стоит выбрать варианты А-силуэта с драпировкой или этническим принтом.

Такая юбка всегда работает на движение: тонкая ткань играет при каждом шаге, делая образ живым.

Трикотаж с этническим декором

Кардиганы и джемперы с этническими узорами этой осенью переходят из сканди-стиля в бохо. Они отлично сочетаются с пышными юбками, платьями или даже поверх макси-платья.

Если яркие орнаменты вам не близки, можно выбрать варианты с фактурными косами. Такой трикотаж добавит тепла и уюта, сохранив дух бохо.

Боа

Неожиданный, но эффектный элемент — длинное боа. Перья или пушистый мех в натуральных оттенках моментально добавляют богемного настроения. Этот аксессуар давно не появлялся в трендах, но именно осенью 2025 он возвращается.

Боа можно носить с платьем, пальто или даже поверх трикотажного комплекта. Главное — позволить аксессуару стать центром образа.

Эти вещи не просто отвечают тренду, они делают гардероб более гибким и позволяют легко создавать многослойные, выразительные, но при этом комфортные образы.

