Конец эры балахонов: узкая талия объявлена главным фетишем модной осени — 2025

Красота и стиль

Последние годы мода щедро баловала нас свободными силуэтами. Оверсайз стал почти религией: пиджаки с широкими плечами, брюки-бананы, пальто, в которых можно было спрятаться от всего мира. Мы привыкли к этому удобству: можно надеть бесконечное количество слоёв, выйти в ресторан и не переживать, что после ужина застёжка на джинсах будет врезаться в талию.

Женщина в платье с поясом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в платье с поясом

Но в сезоне осень-зима 2025/2026 дизайнеры решительно напоминают: фигура заслуживает того, чтобы её показывать. Необязательно затягивать тело в корсеты, но подчеркнуть женственность — стало новым правилом игры.

Почему талия снова в центре внимания

Есть несколько причин, почему бренды сделали шаг в сторону приталенности:

  • Эффект визуальной собранности: даже лёгкий намёк на талию делает образ более гармоничным.
  • Популярность Ozempic и корректирующего белья: женский силуэт снова оказался в фокусе, и дизайнеры моментально подхватили настроение.
  • Ностальгия по классике: New Look Диора возвращается, но в современной адаптации: короче юбки, легче ткани, меньше жёсткости, больше лёгкости.

Как дизайнеры работают с пропорциями

В новых коллекциях Givenchy, Fendi, Chloé и Stella McCartney акцент на талию читается буквально в каждом выходе. Приталенные жакеты, топы с чётким кроем, платья, которые собирают фигуру, но не ограничивают движения. Даже там, где силуэт остаётся свободным, дизайнеры используют иллюзии — контрастные вставки, диагонали, швы, цветовые блоки. Всё, что создаёт впечатление, будто талия стала тоньше.

Ремень как главный герой

Если раньше ремень был лишь утилитарной деталью, то теперь он — главный модный инструмент. Его надевают поверх пальто, платьев и даже костюмов. Затягивают туже, чем пару сезонов назад, превращая аксессуар в конструктивный элемент, меняющий пропорции.

Вдохновение New Look

Силуэт "песочные часы" снова на подиумах. Но это не строгая копия 50-х, а мягкая адаптация: вместо тяжёлых тканей — лёгкие, вместо длинных юбок — мини и миди, вместо жёсткой конструкции — гибкая современная форма. Получается элегантно, но без музейной архаики.

Мужская мода тоже не осталась в стороне

Силуэт по фигуре становится актуальным и в мужских коллекциях. Пиджаки шьются так, чтобы подчёркивать плечи и талию, ремни возвращаются в повседневные образы. Визуальная чёткость пропорций становится универсальной потребностью — и мужчин, и женщин.

Оверсайз не уходит окончательно

Оверсайз остаётся базой, особенно для повседневности. В парке, в дороге, в путешествии мы всё ещё выбираем удобство. Но для офиса, вечеринок и выхода в свет акцент на талию становится символом стиля и актуальности.

Уточнения

Талия - сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
