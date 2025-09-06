Чем гуще брови, тем громче протест: идеальность больше не в моде, на сцене дерзкая естественность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Совсем недавно казалось, что эстетика нулевых вернулась всерьёз и надолго. Зумеры с энтузиазмом щипали брови до состояния тончайших линий, вдохновляясь архивными снимками Кристины Агилеры или Пэрис Хилтон. Но индустрия красоты снова сделала резкий разворот. Осень-зима 2025/2026 закрепила новый курс: от строгой графики — к естественности и лёгкой небрежности.

Девушка с естественными бровями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с естественными бровями

Тонкие ниточки уходят в прошлое, на их место приходят пушистые, слегка растрёпанные брови, в которых важнее ощущение здоровья и естественного роста, чем идеально выверенные изгибы.

Новый код красоты

Тренд на естественные брови идеально вписывается в глобальные перемены макияжа. Сегодня визажисты всё чаще выбирают сияющую кожу без тяжёлого тона, блеск для губ вместо помады и многофункциональные продукты вместо целого арсенала. Брови в этой системе координат тоже стали проще — чем естественнее, тем лучше.

Этот поворот — не случайность. Он стал своеобразным ответом на годы "инстаграм-бровей", когда стандарты диктовали полное отсутствие погрешностей и идеальную симметрию. Теперь ценится обратное: лёгкая свобода и живость, которые подчеркивают индивидуальность.

Подиумы и вдохновение

На показах Stella McCartney, Dries Van Noten, Emilia Wickstead и Simkhai брови стали едва ли не ключевым акцентом. Их зачёсывали вверх, фиксировали прозрачным гелем, слегка затемняли относительно корней волос. В результате взгляд получался более выразительным, а образ — современным и свежим.

  • Simkhai и Wickstead сделали ставку на мягкость: пушистые брови в сочетании с нюдовой палитрой и сияющей кожей.
  • Stella McCartney предложила смелый контраст: естественные брови плюс ярко-красная помада, что сразу отсылает к французскому шику.

Так стало понятно: тренд адаптируется под любые предпочтения — от утончённого минимализма до драматичных решений.

Почему это работает

Пышные брови — это не про лень, а про осознанный выбор. Волоски тщательно расчёсаны, зафиксированы гелем и слегка подкрашены. Получается эффект ухоженности без стерильной идеальности. А главное — акцент переносится с попытки спрятать "недостатки" на умение подчеркнуть естественное.

Этот тренд экономит время, деньги и нервы. Нет нужды ежемесячно выщипывать и подравнивать брови до миллиметра, достаточно поддерживать их форму и ухоженность.

Как носить тренд в жизни

Главное правило — меньше контроля, больше свободы.

  • Используйте прозрачный гель, чтобы зафиксировать волоски в естественном направлении.
  • Дайте бровям отрасти, даже если остаются промежутки — это часть образа.
  • Чтобы усилить эффект, слегка затемните волоски на один-два тона, ориентируясь на корни.
  • Если хочется добавить выразительности, используйте щётку и тушь для бровей, но не стремитесь к идеальной линии.

В помощь росту

Конечно, густые брови не появляются мгновенно. Генетика играет ключевую роль, но современные сыворотки для роста помогают ускорить процесс. Результат не моментальный, зато постепенный и естественный. А пока брови отрастают, их можно сделать визуально более пышными с помощью макияжа.

Философия тренда

Суть пушистых бровей в том, что они возвращают естественность в моду и учат принимать себя. Тонкие "ниточки" прошлого были символом подчинения стандартам, тогда как новые пышные брови стали знаком свободы и уверенности. В них чувствуется баланс — лёгкая небрежность, но при этом намеренная ухоженность.

Уточнения

Бро́вь - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
