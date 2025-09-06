Осень становится овальной: очки, которые раньше носили ботаники, стали самым горячим аксессуаром осени

Очки давно перестали быть лишь средством коррекции зрения или защиты от солнца. Сегодня это важный элемент имиджа, который способен задать настроение всему образу. Этой осенью модные тренды сделали ставку на овальные оправы — и именно они займут главенствующее место в гардеробах инфлюенсеров и звезд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в овальных очках

Ностальгия по 90-м

Мода циклична, и овальные очки уже не раз переживали всплеск популярности. Их носили Курт Кобейн, Джонни Депп и Джастин Тимберлейк, а теперь силуэт возвращается вновь, но в обновлённом виде. Современные модели легче, элегантнее и отличаются изысканными деталями:

тонкие металлические оправы,

линзы с оттенками,

минималистичные формы.

Драйверы тренда

Возрождению овальных оправ во многом способствовали бренды. Gentle Monster предложили модели на стыке футуризма и винтажности, а Ray-Ban поддержали тренд своими интерпретациями классики. Gucci, Prada, Celine и Miu Miu представили овальные очки в своих коллекциях, сделав их настоящим маст-хэвом сезона. Особенно выделяются модели в коричневых тонах, которые уже можно встретить повсюду.

Кому подходят овальные очки

Овальные оправы удачно смотрятся на лицах квадратной, сердцевидной и ромбовидной формы — они смягчают линии подбородка и добавляют мягкости. Такой силуэт расширяет область глаз и создаёт гармоничный образ.

Для круглого лица овальная форма может оказаться излишне "мягкой", поэтому тем, кто хочет подчеркнуть контуры, лучше выбирать более угловатые оправы.

Очки без диоптрий: просто для стиля

Даже если у вас нет проблем со зрением, это не повод отказываться от модного аксессуара. Популярность набирают "модные очки" с прозрачными линзами, которые стали излюбленным приёмом миллениалов и поколения Z. Они позволяют добавить стильный акцент к образу, не требуя медицинских показаний.

На что обратить внимание при выборе

Комфорт : очки должны сидеть плотно, но не давить.

: очки должны сидеть плотно, но не давить. Материал : лёгкие и прочные оправы подойдут для повседневного ношения.

: лёгкие и прочные оправы подойдут для повседневного ношения. Размер : модель не должна быть шире лица, а глаза должны находиться по центру линз.

: модель не должна быть шире лица, а глаза должны находиться по центру линз. Стиль: металлические оправы создают сдержанный и элегантный образ, пластиковые — более яркий и эффектный.

Осенью 2025 года именно они станут тем аксессуаром, который объединит практичность и моду, сделав образ стильным без лишних усилий.

