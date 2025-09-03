Шея стареет быстрее лица — вот какие процедуры действительно помогают

Пока вы инвестировали в филлеры и ботокс для лица, шея тихо выдавала возраст. Именно поэтому в 2025 году подтяжка шеи стала новым must-have в антивозрастной бьюти-рутине. Ведь именно она способна «перевести» внешний вид на 10 лет назад.
Тонкая кожа, почти полное отсутствие сальных желёз и постоянная нагрузка (смотрите вниз на смартфон — прямо сейчас!) делают шею уязвимой. После 40 лет на передний план выходят кольца Венеры, дряблость, морщины и «индюшачий» эффект.
Если вы не готовы под нож, начните с:
Пластическая подтяжка шеи (шейный лифтинг) — вариант для тех, кто столкнулся с выраженной кожной просадкой. Сегодня операции проходят без видимых шрамов, с короткой реабилитацией и гарантией долгосрочного эффекта.
Если вы давно искали способ выглядеть моложе, начните с шеи. В 2025 году именно она — новое лицо молодости.
Уточнения
