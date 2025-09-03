Шея стареет быстрее лица — вот какие процедуры действительно помогают

Пока вы инвестировали в филлеры и ботокс для лица, шея тихо выдавала возраст. Именно поэтому в 2025 году подтяжка шеи стала новым must-have в антивозрастной бьюти-рутине. Ведь именно она способна «перевести» внешний вид на 10 лет назад.

Двойной подбородок

Почему шея стареет быстрее?

Тонкая кожа, почти полное отсутствие сальных желёз и постоянная нагрузка (смотрите вниз на смартфон — прямо сейчас!) делают шею уязвимой. После 40 лет на передний план выходят кольца Венеры, дряблость, морщины и «индюшачий» эффект.

Безоперационные методы

Если вы не готовы под нож, начните с:

Нитевого лифтинга — даёт чёткий контур без реабилитации.

— даёт чёткий контур без реабилитации. RF-лифтинга и ультразвука — стимулируют коллаген.

— стимулируют коллаген. Инъекций: биоревитализация и мезотерапия с упором на шею.

Хирургия: когда пора?

Пластическая подтяжка шеи (шейный лифтинг) — вариант для тех, кто столкнулся с выраженной кожной просадкой. Сегодня операции проходят без видимых шрамов, с короткой реабилитацией и гарантией долгосрочного эффекта.

Уход — каждый день

Подтяжка — это финал, но база — ежедневный уход:

Солнцезащитный крем на шею и зону декольте.

Увлажнение и ретинол под контролем врача.

Массаж и йога для лица — да, и для шеи тоже!

Если вы давно искали способ выглядеть моложе, начните с шеи. В 2025 году именно она — новое лицо молодости.

