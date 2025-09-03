Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода

Вы меняете маски, масла и уход, но волосы продолжают пушиться, выглядеть тускло и сечься? Возможно, дело не в косметике, а в воде. Точнее, в том, какой именно водой вы моете голову.
В большинстве городов вода из-под крана содержит большое количество солей кальция и магния. Это делает её «жёсткой», а волосы — сухими, непослушными и ломкими. Жёсткая вода плохо смывает остатки шампуня и стайлинга, забивает кутикулу локонов и мешает нормальному впитыванию масок и кондиционеров.
Хлорированная вода, особенно в бассейнах, буквально «съедает» защитный липидный слой волос. Цвет тускнеет, появляется жёсткость, а кончики могут стать хрупкими. Осветлённые или окрашенные волосы страдают особенно сильно.
Вот несколько рабочих способов минимизировать вред:
Даже самая роскошная маска бессильна, если вы ежедневно моете голову агрессивной водой. Начните с простого — и ваши волосы скажут вам спасибо блеском и гладкостью.
Уточнения
