Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
50 квадратных метров мечты: почему ипотека стала недостижимой для многих семей
Сентябрьская болезнь маскируется под простуду: многие лечат не то и теряют время
Тайный сговор вокруг Северного потока: кто стоит за молчанием Германии
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет
Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной

Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Вы меняете маски, масла и уход, но волосы продолжают пушиться, выглядеть тускло и сечься? Возможно, дело не в косметике, а в воде. Точнее, в том, какой именно водой вы моете голову.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Девушка моет голову

Жёсткая вода: незаметный разрушитель

В большинстве городов вода из-под крана содержит большое количество солей кальция и магния. Это делает её «жёсткой», а волосы — сухими, непослушными и ломкими. Жёсткая вода плохо смывает остатки шампуня и стайлинга, забивает кутикулу локонов и мешает нормальному впитыванию масок и кондиционеров.

Хлор — враг блеска и цвета

Хлорированная вода, особенно в бассейнах, буквально «съедает» защитный липидный слой волос. Цвет тускнеет, появляется жёсткость, а кончики могут стать хрупкими. Осветлённые или окрашенные волосы страдают особенно сильно.

Как спасти волосы от воды

Вот несколько рабочих способов минимизировать вред:

  • Установите фильтр для душа: он задерживает соли и хлор.
  • Последнее ополаскивание делайте бутилированной или фильтрованной водой.
  • Используйте кислотные ополаскиватели (яблочный уксус, лимонный сок), чтобы нейтрализовать жёсткость.
  • Включите в уход защитные масла и несмываемые кондиционеры.

Даже самая роскошная маска бессильна, если вы ежедневно моете голову агрессивной водой. Начните с простого — и ваши волосы скажут вам спасибо блеском и гладкостью.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Экономика и бизнес
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Тайный сговор вокруг Северного потока: кто стоит за молчанием Германии
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода
Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет
Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной
ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.