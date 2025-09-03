В чём разница между увлажнением и питанием кожи — и как их правильно сочетать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Вы наносите крем утром и вечером, но кожа всё равно сухая, тусклая и стянутая? Возможно, вы путаете увлажнение с питанием. А эти два процесса — как кофе и завтрак: одно без другого не сработает.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Увлажнение — это про воду

Увлажнение отвечает за насыщение кожи влагой. Главные герои — гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ вера. Эти компоненты втягивают и удерживают влагу в эпидермисе. Они особенно важны в сухом климате, после умывания или при работе кондиционеров.

Но если кожа — это губка, то без питания вся влага испарится. И вот мы подходим к следующему пункту

Питание — это про жиры

Питание кожи — это про насыщение её липидами, маслами, витаминами. Идеальные ингредиенты: сквалан, масло ши, церамиды. Они укрепляют защитный барьер, закрывают влагу внутри и восстанавливают «замок» кожи. Без питания даже самая дорогая увлажняющая сыворотка не будет работать.

Как понять, чего не хватает именно вам

  • Кожа шелушится, но блестит — не хватает питания
  • Кожа стянута после умывания — не хватает увлажнения
  • Кожа выглядит уставшей и тусклой — не хватает обоих

Сочетайте: сначала — увлажняющая сыворотка, затем — питательный крем или масло. И не забывайте SPF!

Правильный уход — это не «или-или», а умелое сочетание увлажнения и питания. Только так кожа будет сияющей, упругой и благодарной вам.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
