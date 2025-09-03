В чём разница между увлажнением и питанием кожи — и как их правильно сочетать

Вы наносите крем утром и вечером, но кожа всё равно сухая, тусклая и стянутая? Возможно, вы путаете увлажнение с питанием. А эти два процесса — как кофе и завтрак: одно без другого не сработает.
Увлажнение отвечает за насыщение кожи влагой. Главные герои — гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ вера. Эти компоненты втягивают и удерживают влагу в эпидермисе. Они особенно важны в сухом климате, после умывания или при работе кондиционеров.
Но если кожа — это губка, то без питания вся влага испарится. И вот мы подходим к следующему пункту
Питание кожи — это про насыщение её липидами, маслами, витаминами. Идеальные ингредиенты: сквалан, масло ши, церамиды. Они укрепляют защитный барьер, закрывают влагу внутри и восстанавливают «замок» кожи. Без питания даже самая дорогая увлажняющая сыворотка не будет работать.
Сочетайте: сначала — увлажняющая сыворотка, затем — питательный крем или масло. И не забывайте SPF!
Правильный уход — это не «или-или», а умелое сочетание увлажнения и питания. Только так кожа будет сияющей, упругой и благодарной вам.
Уточнения
