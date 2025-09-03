Кислотный или щелочной? Разбираемся, какой pH нужен вашей коже

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ph — это уровень кислотности или щелочности продукта. На шкале от 0 до 14 «7» считается нейтральным. Всё ниже — кислота, выше — щёлочь. Наша кожа в идеале слегка кислая — примерно 4,7–5,5. Этот баланс помогает поддерживать защитный барьер, бороться с бактериями и сохранять увлажнение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летний уход за кожей

Когда pH работает против вашей кожи

Если использовать продукты с pH, далеким от физиологического, можно столкнуться с раздражением, сухостью или даже акне. Например, щелочные умывалки (с pH выше 7) могут разрушить липидную мантию кожи, сделав её уязвимой.

Кислотные средства: польза и осторожность

Тоники с AHA или BHA кислотами, пилинги и сыворотки нередко имеют pH 3,5–4,5 — это специально подобрано для глубокого, но контролируемого воздействия. Главное правило — не сочетать всё сразу и давать коже время восстановиться.

Идеальный pH в уходе — как не ошибиться

Очищение: pH 4,5–5,5

pH 4,5–5,5 Тоники: от 3,5 до 5

от 3,5 до 5 Кремы: около 5,5

около 5,5 Активные сыворотки: индивидуально, по рекомендации дерматолога

индивидуально, по рекомендации дерматолога Если вы не уверены — ищите продукты с пометкой "pH-balanced".

Красивая кожа начинается с баланса. Продукты с правильным pH не только ухаживают, но и помогают коже защищаться, восстанавливаться и сиять.

Уточнения

Водоро́дный показа́тель или pH, — количественная характеристика кислотности водных растворов.

