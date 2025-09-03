Кислотный или щелочной? Разбираемся, какой pH нужен вашей коже

Ph — это уровень кислотности или щелочности продукта. На шкале от 0 до 14 «7» считается нейтральным. Всё ниже — кислота, выше — щёлочь. Наша кожа в идеале слегка кислая — примерно 4,7–5,5. Этот баланс помогает поддерживать защитный барьер, бороться с бактериями и сохранять увлажнение.
Если использовать продукты с pH, далеким от физиологического, можно столкнуться с раздражением, сухостью или даже акне. Например, щелочные умывалки (с pH выше 7) могут разрушить липидную мантию кожи, сделав её уязвимой.
Тоники с AHA или BHA кислотами, пилинги и сыворотки нередко имеют pH 3,5–4,5 — это специально подобрано для глубокого, но контролируемого воздействия. Главное правило — не сочетать всё сразу и давать коже время восстановиться.
Красивая кожа начинается с баланса. Продукты с правильным pH не только ухаживают, но и помогают коже защищаться, восстанавливаться и сиять.
Уточнения
Водоро́дный показа́тель или pH, — количественная характеристика кислотности водных растворов.
Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.