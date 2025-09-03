Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Иногда хочется перемен, но без последствий. Не каждая готова прощаться с длиной, а эксперименты «на авось» пугают. Решение? Маленькие шаги с большим эффектом! Есть способы сделать стрижку визуально новой — не жертвуя комфортом.

Перхоть
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Перхоть

Укоротить кончики — больше, чем кажется

Даже срез на 2–3 сантиметра придаёт волосам ухоженный вид, возвращает структуру и избавляет от секущихся концов. Бонус — волосы лежат лучше, блестят и выглядят гуще.

Чёлка: главная «необязательная» перемена

Прямая, косая, рваная — современная челка способна кардинально изменить лицо, при этом её легко отрастить. Особенно хорош вариант-шторка: мягкая, обрамляющая лицо, она идёт практически всем.

Лёгкий каскад — движение без драмы

Слои делают волосы более живыми и воздушными. Особенно это актуально для длинных и тяжёлых волос. Лёгкий каскад создаёт объём и текстуру, не забирая длину.

Новый уход — новая укладка

Поменяйте стайлинг-средства: текстурирующий спрей, термозащитный крем с эффектом блеска или несмываемый уход — и даже старая стрижка «заиграет» по-новому.

Визуальный приём: смена пробора

Иногда всё, что нужно — поменять пробор. Центральный добавит драматичности, боковой — мягкости. Попробуйте хотя бы на день — эффект удивит.

Кардинальные перемены — не единственный путь к обновлению. Добавьте несколько стильных акцентов, и ваша прическа зазвучит по-новому — без риска и сожалений.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
