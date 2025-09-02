Топ оттенков хайлайтера для разных типов кожи — полное руководство

Хайлайтер — это не просто модная блестяшка. Он создаёт иллюзию здоровой, увлажнённой кожи, подчёркивает черты лица и моментально «освежает» образ. Но если оттенок подобран неправильно, даже дорогой продукт может сыграть против вас — подчеркнуть несовершенства или дать серый, меловой отлив.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Светлая кожа: сияние луны

Если у вас фарфоровая или очень светлая кожа, подбирайте холодные жемчужные или розовые хайлайтеры. Они сливаются с кожей и дают мягкое внутреннее свечение. Избегайте жёлтых и бронзовых подтонов — они могут сделать лицо уставшим.

Средний тон: золотой стандарт

Для кожи с нейтральным или тёплым подтоном подойдут золотистые, шампанские и персиковые хайлайтеры. Они придают ей «солнечное» сияние и отлично сочетаются с загаром.

Тёмная и загорелая кожа: бронзовый взрыв

Глубокие карамельные, медные и золотые оттенки подчёркивают богатство тёмной кожи. Избегайте слишком светлых формул — они могут выглядеть «пыльно» или создавать серый налёт.

Финиш — не менее важен!

Сухая кожа оценит кремовые или жидкие хайлайтеры — они не подчёркивают шелушения. Комбинированной и жирной коже подойдут прессованные пудровые текстуры без крупного глиттера.

Секрет идеального хайлайтера — в гармонии с вашим тоном кожи. Не гонитесь за трендами: выберите то, что делает именно ваше лицо по-настоящему сияющим.

Уточнения

Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.

