Ромашковый лосьон в домашних условиях: лучшие рецепты и советы по применению

Ромашка — один из главных героев мира натуральной косметики. Антисептические, успокаивающие и противовоспалительные свойства делают её незаменимой в уходе за кожей, особенно чувствительной и склонной к покраснениям.

Рецепт №1: Ромашковый лосьон для чувствительной кожи

Ингредиенты:

1 ст. л. сухих цветков ромашки

150 мл кипятка

1 ч. л. глицерина

Приготовление:

Залейте ромашку кипятком, дайте настояться 20 минут, процедите. Добавьте глицерин и перемешайте. Перелейте в стеклянную бутылочку и храните в холодильнике до 5 дней.

Как использовать:

Протирайте лицо утром и вечером после умывания. Отлично снимает раздражение, зуд и стянутость.

Рецепт №2: Освежающий лосьон-спрей

Ингредиенты:

100 мл ромашкового настоя

1 ч. л. алоэ вера

3 капли эфирного масла лаванды

Смешайте всё в пульверизаторе и используйте как спрей для лица в течение дня. Этот рецепт подойдёт даже после загара — ромашка и алоэ чудесно успокаивают кожу.

Маленький бонус: Лосьон в виде льда

Заморозьте ромашковый настой в формочках для льда и утром протирайте кожу кубиками. Это снимает отёки, освежает и сужает поры.

Домашний ромашковый лосьон — это не просто бабушкин рецепт, а реальный способ подарить коже заботу без химии. Попробуйте — и вы удивитесь результату уже через пару дней!

