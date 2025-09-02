Ромашковый лосьон в домашних условиях: лучшие рецепты и советы по применению

Ромашка — один из главных героев мира натуральной косметики. Антисептические, успокаивающие и противовоспалительные свойства делают её незаменимой в уходе за кожей, особенно чувствительной и склонной к покраснениям.
Залейте ромашку кипятком, дайте настояться 20 минут, процедите. Добавьте глицерин и перемешайте. Перелейте в стеклянную бутылочку и храните в холодильнике до 5 дней.
Протирайте лицо утром и вечером после умывания. Отлично снимает раздражение, зуд и стянутость.
Смешайте всё в пульверизаторе и используйте как спрей для лица в течение дня. Этот рецепт подойдёт даже после загара — ромашка и алоэ чудесно успокаивают кожу.
Заморозьте ромашковый настой в формочках для льда и утром протирайте кожу кубиками. Это снимает отёки, освежает и сужает поры.
Домашний ромашковый лосьон — это не просто бабушкин рецепт, а реальный способ подарить коже заботу без химии. Попробуйте — и вы удивитесь результату уже через пару дней!
Уточнения
Рома́шка — род однолетних цветковых растений семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), по современной классификации объединяет около 70 видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни.
Лосьо́н — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.
