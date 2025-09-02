Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Муж ответил на посмертное прощание жены: что на самом деле произошло в семье Товстиков
Рядом с этими растениями лук никогда не вырастет крупным: секрет правильных соседей на грядке
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Поезда из Калининграда трещат по швам: пассажиров стало больше, чем ожидали
Конный спорт России: вернёмся ли на олимпийский пьедестал? Раскрыт секрет подготовки
Сколько стоит пригласить Якубовича на праздник: названа астрономическая сумма
Перестаньте это делать: привычки, которые медленно убивают вашу посудомоечную машину

Ромашковый лосьон в домашних условиях: лучшие рецепты и советы по применению

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Ромашка — один из главных героев мира натуральной косметики. Антисептические, успокаивающие и противовоспалительные свойства делают её незаменимой в уходе за кожей, особенно чувствительной и склонной к покраснениям.

Ромашка
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ромашка

Рецепт №1: Ромашковый лосьон для чувствительной кожи

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. сухих цветков ромашки
  • 150 мл кипятка
  • 1 ч. л. глицерина

Приготовление:

Залейте ромашку кипятком, дайте настояться 20 минут, процедите. Добавьте глицерин и перемешайте. Перелейте в стеклянную бутылочку и храните в холодильнике до 5 дней.

Как использовать:

Протирайте лицо утром и вечером после умывания. Отлично снимает раздражение, зуд и стянутость.

Рецепт №2: Освежающий лосьон-спрей

Ингредиенты:

  • 100 мл ромашкового настоя
  • 1 ч. л. алоэ вера
  • 3 капли эфирного масла лаванды

Смешайте всё в пульверизаторе и используйте как спрей для лица в течение дня. Этот рецепт подойдёт даже после загара — ромашка и алоэ чудесно успокаивают кожу.

Маленький бонус: Лосьон в виде льда

Заморозьте ромашковый настой в формочках для льда и утром протирайте кожу кубиками. Это снимает отёки, освежает и сужает поры.

Домашний ромашковый лосьон — это не просто бабушкин рецепт, а реальный способ подарить коже заботу без химии. Попробуйте — и вы удивитесь результату уже через пару дней!

Уточнения

Рома́шка — род однолетних цветковых растений семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), по современной классификации объединяет около 70 видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни.

Лосьо́н — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
Домашние животные
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Экономика и бизнес
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Популярное
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей

Норвегия строит самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Как проект изменит жизни тысяч людей?

Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Последние материалы
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Поезда из Калининграда трещат по швам: пассажиров стало больше, чем ожидали
Конный спорт России: вернёмся ли на олимпийский пьедестал? Раскрыт секрет подготовки
Сколько стоит пригласить Якубовича на праздник: названа астрономическая сумма
Перестаньте это делать: привычки, которые медленно убивают вашу посудомоечную машину
Китайская дорога-головоломка: 18 поворотов сводят водителей с ума
Здоровье каждый день под ударом: какие продукты реально продлевают жизнь человеку
Как загубить коробку за 5 км: ошибки при буксировке, которые обходятся в капитальный ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.