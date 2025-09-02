Ногти стали тонкими и слоящимися? Рассказываем, как их спасти после гель-лака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Гель-лак — это красиво, удобно и долго держится. Но у медали есть и обратная сторона: после снятия покрытия ногти становятся тонкими, слоящимися, теряют блеск и гибкость. Всё дело в механическом повреждении ногтевой пластины, пересушивании и нехватке питания.

Шаг первый: интенсивное увлажнение

Начните с главного — масла. Втирайте в ногтевую пластину и кутикулу масло жожоба, арганы или миндаля. Это насыщает ноготь жирными кислотами и витаминами, снижая ломкость.

  • Используйте масло минимум дважды в день.
  • Можно наносить перед сном и надевать хлопчатобумажные перчатки.

Добавьте витамины в рацион

Биотин (витамин B7), цинк и витамин Е — топ-тройка ваших союзников. Они отвечают за рост, прочность и эластичность ногтей. Если питание не обеспечивает нужную дозу — рассмотрите добавки.

Восстанавливающие покрытия

Прозрачные укрепляющие лаки с кератином, кальцием или шелком создают защитный барьер и помогают ногтю расти без расслоений. Наносите 2–3 раза в неделю.

Что не делать ни в коем случае

  1. Не подпиливайте ногти агрессивно — только в одном направлении и мягкой пилкой.
  2. Избегайте ацетоновых жидкостей.
  3. Дайте ногтям «отдохнуть» минимум месяц до следующего покрытия.

Гель — не приговор. С правильным уходом ногти восстанавливаются быстро и без последствий. Просто позвольте им подышать, а вы — насладитесь натуральной красотой.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
