Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому

Белые кроссовки остаются популярными, несмотря на доминирование коричневой замши и сдержанных цветовых решений в 2025 году. Они продолжают быть основой женского гардероба, идеально сочетаясь с джинсами, футболками и верхней одеждой. Однако даже такие классические модели не остаются неизменными. В прошлом мы видели, как тренчкоты трансформировались от приталенных фасонов 2010-х к свободным полупальто и укороченным версиям. Теперь очередь за белыми кроссовками, которые осенью 2025 года приобретут новые черты.

Фото: freepik.com by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белые кроссовки

Ретро-стиль возвращается: кроссовки с историей

Если вы привыкли к идеальным белым парам без единого пятна, массивным платформам и смелым логотипам, пришло время обновить гардероб. Ретро-стиль вновь становится главным трендом в моде, и обувь не исключение. Началось всё с коричневых замшевых кроссовок от Miu Miu и New Balance, а затем последовал бум на цветные модели от Adidas и Puma. Казалось, что белая классика уходит на второй план, но с приходом осени 2025 года она снова в центре внимания, сообщает marianne.cz.

Какие белые кроссовки будут актуальны осенью 2025 года?

Весной начался тренд на романтичные кроссовки, вдохновленные эстетикой балеткора. Ленточные завязки, нежный атлас, тонкая подошва и утонченный силуэт — идеальное сочетание для романтичных летних платьев. Осенью вы можете продолжить носить эти кроссовки, но уже с бордовым жакетом и джинсами. Если атлас кажется вам слишком деликатным для осени, выбирайте классическую кожу. В коллекциях будут преобладать землистые оттенки белого, песочного и кремового, что делает их идеальными для повседневной носки.

Также в моде будет замшевая обувь в стиле бохо-шик. Помимо традиционного цвета ржавчины, светлые тона также будут актуальны. Особое внимание стоит уделить кроссовкам с яркими акцентами, такими как бежевый, коричневый, бордовый, темно-синий или серый. Эти модели напомнят о 70-х годах и добавят образу ретро-нотку, оставаясь при этом стильными и современными.

Осенью 2025 года белые кроссовки преобразятся, сочетая классику с элементами ретро и элегантности. Они по-прежнему будут основой вашего гардероба, но с новыми деталями и оттенками, которые сделают их еще более привлекательными и актуальными.

Уточнения

Кроссовки — вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, но также широко используемый для повседневной носки.

