Парфюм или маска? Тайный язык запахов, который нельзя игнорировать

Каждое утро мы начинаем с привычных ритуалов — душ, дезодорант, парфюм. Но именно запах нередко определяет, какое впечатление мы производим на окружающих.
Лето обостряет вопрос гигиены. В переполненном транспорте сразу чувствуется, кто пренебрег утренним душем или сэкономил на парфюме. И хотя 95 % людей понимают, что запах влияет на первое впечатление, лишь 7 из 10 принимают душ ежедневно. Остальные делают это через день, а дезодорантом регулярно пользуется лишь половина женщин и треть мужчин.
Для сравнения: в Германии и Великобритании дезодорант применяют до 80 % жителей — там это такая же норма, как почистить зубы.
Учёные давно доказали, что естественный аромат влияет на выбор партнёра не меньше, чем внешность. Нос запоминает запахи лучше любых слов, и именно они могут подсказать, с кем нам комфортно рядом.
До половины людей путают эти два продукта. Первый лишь нейтрализует запах, второй — блокирует потоотделение. Правильный выбор зависит от целей: бороться с потом или только с его последствиями.
И всё же главное — гармония: запах должен сочетаться с нашим естественным ароматом. Именно тогда аромат работает как продолжение личности, а не как маска.
Уточнения
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
