Парфюм или маска? Тайный язык запахов, который нельзя игнорировать

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро мы начинаем с привычных ритуалов — душ, дезодорант, парфюм. Но именно запах нередко определяет, какое впечатление мы производим на окружающих.

Летний парфюм
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летний парфюм

Тело и запах: проблема, о которой не принято говорить

Лето обостряет вопрос гигиены. В переполненном транспорте сразу чувствуется, кто пренебрег утренним душем или сэкономил на парфюме. И хотя 95 % людей понимают, что запах влияет на первое впечатление, лишь 7 из 10 принимают душ ежедневно. Остальные делают это через день, а дезодорантом регулярно пользуется лишь половина женщин и треть мужчин.

Для сравнения: в Германии и Великобритании дезодорант применяют до 80 % жителей — там это такая же норма, как почистить зубы.

Запах и любовь

Учёные давно доказали, что естественный аромат влияет на выбор партнёра не меньше, чем внешность. Нос запоминает запахи лучше любых слов, и именно они могут подсказать, с кем нам комфортно рядом.

Ароматы и их тайное значение

  • Древесные ноты (кедр, сандал, амбра). Таких людей считают стабильными и уверенными. Они излучают спокойствие и авторитет без лишней агрессии.
  • Цитрусовые ароматы (лимон, апельсин, бергамот). Обычно это выбор энергичных, жизнерадостных и открытых к новым впечатлениям людей.
  • Классические цветочные запахи (роза, жасмин, пион). Их предпочитают романтики и мечтатели, которые ценят гармонию и искренность.
  • Восточные композиции (ваниль, мускус, специи). Такой выбор характерен для чувственных, глубоких и творческих личностей, которых невозможно не заметить.

Дезодорант или антиперспирант

До половины людей путают эти два продукта. Первый лишь нейтрализует запах, второй — блокирует потоотделение. Правильный выбор зависит от целей: бороться с потом или только с его последствиями.

И всё же главное — гармония: запах должен сочетаться с нашим естественным ароматом. Именно тогда аромат работает как продолжение личности, а не как маска.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
