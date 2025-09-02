Шея зажата — мозг страдает: пять движений, которые спасут ситуацию

Главная проблема в шее — это напряжение мышц. Оно появляется из-за стресса, долгой работы за компьютером или привычки постоянно смотреть в телефон. В результате нарушается кровоток, позвонки зажимаются, а мозг работает хуже. Но есть способ помочь себе — натянуть мышцы. Такой приём усиливает приток крови к мозгу минимум в четыре раза.

Все упражнения выполняются медленно и с максимальным для вас натяжением.

Упражнение №1. Простое

Подходит в любом положении — сидя, стоя или лёжа. Спина ровная, руки вдоль тела, взгляд прямо. Представьте, что головой поднимаете стопку книг. Руки тяните вниз, как будто держите гири, а макушку вытягивайте вверх. Подбородок слегка втяните к шее.

Упражнение №2. "Шкаф"

Встаньте у стены, прижмите поясницу, пятки и руки. Ноги как бы давят в пол, туловище и макушка тянутся вверх, подбородок слегка прижат к шее. За счёт стены нагрузка концентрируется сильнее, усиливается кровоток всего тела.

Упражнение №3. "Парад"

Голова прямо, взгляд по горизонту. Вытягивайте макушку, втягивайте подбородок и медленно поворачивайте голову влево и вправо, не наклоняя её.

Упражнение №4. "Кошка"

Из положения сидя или стоя наклоните голову к груди, как кошка, которая вылизывает себя. Затем лицом тянитесь вперёд по дуге и возвращайте голову вверх.

Упражнение №5. "Козлик"

Представьте ягодку за забором. Тянитесь лицом вперёд, затем ведите подбородком вниз к груди и по груди поднимайте обратно вверх, будто катите карандаш.

Достаточно всего двух медленных повторов каждого упражнения, чтобы снять зажимы, улучшить кровоток и вернуть ясность мыслей.

