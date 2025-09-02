Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Red Spring всё: лейбл Максима Фадеева закрыт из-за финансовых трудностей
Желудок страдает, кости теряют кальций: ошибка, которую делают все любители орехов
Фен в мусор? Секрет блестящих волос скрыт в неожиданной детали
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым
Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября

Шея зажата — мозг страдает: пять движений, которые спасут ситуацию

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Главная проблема в шее — это напряжение мышц. Оно появляется из-за стресса, долгой работы за компьютером или привычки постоянно смотреть в телефон. В результате нарушается кровоток, позвонки зажимаются, а мозг работает хуже. Но есть способ помочь себе — натянуть мышцы. Такой приём усиливает приток крови к мозгу минимум в четыре раза.

Женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина улыбается

Все упражнения выполняются медленно и с максимальным для вас натяжением.

Упражнение №1. Простое

Подходит в любом положении — сидя, стоя или лёжа. Спина ровная, руки вдоль тела, взгляд прямо. Представьте, что головой поднимаете стопку книг. Руки тяните вниз, как будто держите гири, а макушку вытягивайте вверх. Подбородок слегка втяните к шее.

Упражнение №2. "Шкаф"

Встаньте у стены, прижмите поясницу, пятки и руки. Ноги как бы давят в пол, туловище и макушка тянутся вверх, подбородок слегка прижат к шее. За счёт стены нагрузка концентрируется сильнее, усиливается кровоток всего тела.

Упражнение №3. "Парад"

Голова прямо, взгляд по горизонту. Вытягивайте макушку, втягивайте подбородок и медленно поворачивайте голову влево и вправо, не наклоняя её.

Упражнение №4. "Кошка"

Из положения сидя или стоя наклоните голову к груди, как кошка, которая вылизывает себя. Затем лицом тянитесь вперёд по дуге и возвращайте голову вверх.

Упражнение №5. "Козлик"

Представьте ягодку за забором. Тянитесь лицом вперёд, затем ведите подбородком вниз к груди и по груди поднимайте обратно вверх, будто катите карандаш.

Достаточно всего двух медленных повторов каждого упражнения, чтобы снять зажимы, улучшить кровоток и вернуть ясность мыслей.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества Аудио 
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии Аудио 
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Садоводство, цветоводство
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Red Spring всё: лейбл Максима Фадеева закрыт из-за финансовых трудностей
Желудок страдает, кости теряют кальций: ошибка, которую делают все любители орехов
Фен в мусор? Секрет блестящих волос скрыт в неожиданной детали
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым
Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.